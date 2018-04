Buena victoria de los Jaguares

MELBOURNE, 15 (AFP-NA). - Los Jaguares argentinos sorprendieron este sábado a los Rebels australianos (22-25) en la 9ª fecha del Super Rugby, en el que fue el primero de los varios choques consecutivos que disputarán en el continente oceánico. Con este triunfo ante el líder de la Conferencia Australia, los Jaguares se desquitaron de la derrota sufrida hace una semana ante los Crusaders, líderes entonces de la Conferencia Nueva Zelanda y vigentes campeones.Los Jaguares, que perdían 14-3 al descanso, firmaron sus tres tries en el estadio AAMI Park de Melbourne por medio de Sebastián Cancelliere, Ramiro Moyano y Bautista Ezcurra, este último a seis minutos del final.Los locales desperdiciaron la oportunidad de empatar con la opción final de un penal, y optaron por el scrum para buscar un try que no llegó gracias a la buena defensa argentina. "Entrenamos toda la semana la defensa porque sabíamos que Rebels tenía un ataque estupendo, por eso defendimos de esa manera en el final del partido", explicó el capitán Pablo Matera."Fue una semana difícil para nosotros, un viaje largo, pero queríamos ganar el partido, creo que lo deseamos más que ellos", añadió. "Fue algo impresionante. Tuvimos el carácter de ganar el partido. Al principio costó imponer nuestro juego, pero pudimos sacarlo adelante. Por suerte, el último scrum anduvo bien, y pudimos ponerles presión", afirmó por su parte Agustín Creevy, quien comenzó el choque desde el banco.Los argentinos quedan con tres victorias y cinco derrotas, antes de enfrentarse el 22 de abril a los Brumbies australianos. Después visitarán a los Blues neozelandeses y la gira por Oceanía concluirá ante los Chiefs, también de Nueva Zelanda.