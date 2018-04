Diseñan modelos de canastos

El Instituto para el Desarrollo Sustentable junto a diversas áreas del Municipio diseñaron modelos estándar de canastos para la recolección de residuos, para que domicilios, comercios (que no estén en la ordenanza Nº 4928 de generadores especiales) y complejos de departamentos y edificios puedan tener conocimiento de las dimensiones que pueden tener y en caso de que no disponga de un canasto, puedan realizarlos en base a las medidas propuestas. Los planos de los diseños se encuentran disponibles en www.rafaela-sustentable.com.ar.

Dentro de las recomendaciones, se destaca que no es necesario que los canastos de residuos tengan tapa si respeta la altura sugerente. Además, que aquellos que sean de comercios pueden tener ruedas para poder ingresarlos.

Los residuos domiciliarios deben disponerse en una bolsa y colocarse en un canasto entre las 20 y 21. El horario sugerido evita la proliferación de insectos y roedores, y permite que los recolectores puedan retirarlos a término.

También la correcta separación de los residuos en origen, diferenciando los residuos recuperables de los no recuperables y biodegradables. Los días para sacar los residuos recuperables son lunes y jueves; mientras que martes, miércoles, viernes y domingo se deben sacar aquellos que no se pueden recuperar, como ser restos de comida o residuos de baño. Los sábados no se realiza la recolección.

Con estas acciones se busca que todos los ciudadanos sean partícipes en la correcta disposición de los residuos que generan y en la construcción de una ciudad respetuosa con su entorno. Es muy importante que todos los vecinos que no dispongan de un canasto, puedan colocarlo en la vereda de su casa teniendo en cuenta las medidas proporcionadas por el municipio.