Boca visita a Independiente

Boca (50), líder de la Superliga, afrontará esta noche una visita de riesgo, cuando visite a Independiente (39), uno de los equipos que pelea por un lugar en zona de clasificación a la Copa Libertadores, en la continuidad de la 23ª fecha. El encuentro se disputará desde las 20 en el estadio Libertadores de América de Avellaneda, con el arbitraje de Ariel Penel y televisación de TNT Sports Premium. El elenco de la ribera sufrió un inesperado traspié en la fecha anterior, en la que cayó como local ante Defensa y Justicia (1-2), pero entre semana obtuvo un valioso empate frente a Palmeiras en Brasil (1 a 1), por la Copa Libertadores, que le hizo olvidar lo ocurrido ante el "Halcón" de Varela. En cuanto al compromiso ante el "Rojo", el técnico Guillermo Barros Schelotto tendrá bajas obligadas por lesión, luego de confirmarse que Paolo Goltz y el colombiano Edwin Cardona sufrieron sendos desgarros en Brasil, y tampoco podrá contar con Carlos Tevez, con una molestia. En tanto, el elenco de Avellaneda, que viene de ganarle a Talleres en Córdoba (2 a 0) empieza a jugar una semana clave, ya que recibirá a Boca, con la oportunidad de achicar distancias y sumar en su pelea por ingresar a la Libertadores del próximo año, mientras que el miércoles jugará con Corinthians, en un encuentro que puede empezar a definir su futuro en la actual edición del certamen internacional.Además, River, que viene de ganarle a Racing, recibirá hoy a Rosario Central en el cual presentará un equipo con varios cambios teniendo en cuenta que el próximo jueves visitará al Emelec de Ecuador por la Copa Libertadores. El encuentro se jugará a las 17:45 en el estadio Antonio Vespucio Liberti, será controlado por el árbitro Fernando Rapallini e irá televisado por Fox Sports.hoy, a las 11, Unión vs. Tigre; a las 13:15, Patronato vs. Estudiantes y a las 15:30, Chacarita vs. Colón.