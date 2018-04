Otro impulso para los micro emprendedores

"Cuando me encuentro con la gente, me dicen: 'Yo quiero una ayuda, no quiero que me regalen nada, pero necesito trabajar'. Esa potencia de trabajo que hay en la ciudad tiene que ser canalizada, acompañada, sostenida y potenciada por el Estado", expresó el intendente Luis Castellano en la entrega de microcréditos del Programa Rafaela Impulsa.Este viernes, fueron cinco emprendedores que recibieron esta ayuda económica que implementa el municipio local. "Llevamos entregados 123 microcréditos y son 113 los que continúan desde que comenzaron. Ya son 4 años que venimos trabajando en esta política de Estado que busca acompañar a los emprendimientos locales para potenciar el autoempleo y tenemos una devolución de cuotas del 90 por ciento".También remarcó: "Esto es lo que estamos haciendo con aquellos que tienen una idea, la voluntad de trabajo y emprenden un proyecto. Estas cuotas sirven para poder mantener el fondo y seguir ayudando a otros microemprendedores"."No me canso de decirlo: la educación y el trabajo son las dos bases fundamentales para pensar el desarrollo de una sociedad y construir un futuro mejor. Aquí lo vemos con estos 5 ejemplos de personas muy trabajadoras que pelean todos los días por lo suyo y la ciudad. Con el programa Rafaela Impulsa, uno sabe que el dinero de los rafaelinos está bien invertido", finalizó Luis Castellano.ALGUNOS DE LOS EMPRENDIMIENTOSMelisa Russo resultó una de las beneficiarias. Ella tiene un microemprendimiento familiar que lleva adelante con su marido. Se trata de una página web que funciona dentro del país "donde la gente puede subir sus fotografías desde cualquier dispositivo. A partir de ahí arman un fotolibro virtual con un editor muy sencillo. Después de este paso, se carga el proyecto a un carrito de compras"."Nosotros lo descargamos, imprimimos, armamos el fotolibro de tapa dura con impresión láser y papel de calidad ilustración de 170 gramos. Es un trabajo muy artesanal y lo despachamos a cualquier punto del país. Trabajamos en la actualidad con una cuponera que está en Latinoamérica y nos permite un volumen de ventas adecuado a lo que necesitamos. Con el microcrédito buscamos comprar una impresora para mejorar nuestra calidad de impresión y cantidad", agregó.Melisa Villarreal se dedica a la confección de indumentaria deportiva a medida. "También estoy estudiando para realizar vestidos de fiesta de alta costura". El microcrédito lo utilizará para comprar tres máquinas industriales que le permitirán mejorar la calidad de su trabajo en alta costura y producción en serie.