La formación en oficios, una decidida apuesta del municipio con sus jóvenes

En el Centro de Integración Comunitario (CIC) del barrio Monseñor Zazpe, se realizó el martes pasado la entrega de certificados a los y las jóvenes que realizaron un curso de aplicación de cerámicos, en el marco del Programa Jóvenes dependiente de la subsecretaría de Economía Social y Empleo de la Municipalidad de Rafaela.La capacitación fue realizada de manera gratuita, por chicos de entre 18 y 24 años del sector norte de la ciudad, principalmente de los barrios Mora, Italia y Monseñor Zazpe. Cabe destacar que los participantes del programa son jóvenes que no han terminado la escuela secundaria y no poseen trabajo registrado, con lo cual este tipo de capacitaciones en oficios les significa una posibilidad de incrementar sus competencias en el ámbito laboral.Al respecto, la subsecretaria de Economía Social y Empleo, Mariana Allassia, comentó las particularidades de esta capacitación que inició en octubre de 2017: "Este curso fue muy especial, lo iniciamos con un segmento teórico en octubre del año pasado en el obrador del Instituto de Vivienda en el barrio Mora; y después les propusimos realizar la parte práctica en las instalaciones del CIC". De este modo, con recursos aportados por el Consejo de Administración del SAMCo, la subsecretaría de Salud dependiente de la secretaría de Desarrollo Social y la subsecretaría de Economía Social y Empleo de la Municipalidad de Rafaela, se consiguieron los materiales necesarios que permitieron que los participantes revistan con cerámicos cinco consultorios y una gran parte del pasillo del ala de salud del CIC."Esto es un gran aporte a la comunidad, porque los chicos y chicas aprendieron a construir, desarrollaron un oficio, aprendieron técnicas y las implementaron en beneficio de todo el sector norte, lo cual nos genera mucha gratitud para con ellos por su esfuerzo y compromiso", expresó Allasia.Por último, la funcionaria consideró que "hay participantes del curso que no pudieron asistir a la entrega de certificados porque, al finalizar esta capacitación, consiguieron trabajo, algunos en el sector de la construcción, otros en la obra de gasoducto, poco a poco comenzamos a ver los resultados de este enorme proceso que llevamos adelante con mucha convicción".