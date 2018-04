Está en duda el inicio del Midgets Show and Power

En el transcurso de una reunión de prensa que se realizó anoche en la planta alta de "Confitería tres56" de esta ciudad, fue presentado el Torneo Oficial 2018 de la categoría Midgets Show and Power.Cristian Bottazzi, máximo referente dirigencial de la especialidad, fue el primero en informar sobre la puesta en marcha del nuevo certamen, que si lo permite el tiempo, se concretará hoy en el circuito "Raúl Caligaris" de Ramona.Luego de efectuar una reseña de la temporada anterior, que definió como positiva en todos los aspectos, Bottazzi recordó que "después de aquella experiencia, hoy renovamos el compromiso de seguir adelante con este proyecto".Sobre la primera fecha, destacó que "será una carrera especial, en la que estarán compitiendo pilotos invitados y que tendrá un cronograma también particular, toda vez que se realizarán entrenamientos, clasificaciones y dos finales, una reservada a los titulares y otra a los invitados".Omar Pelosi, vicepresidente de la FRAD, aseguró que "se cumplieron todas las expectativas el año pasado y en esta segunda temporada apuntamos a seguir creciendo; es muy importante el respaldo que recibimos de los pilotos y obviamente del Centro Cultural y Deportivo Ramona".Por su parte, Carlos Durando rescató la tarea realizada en materia de seguridad, que "nos permitió incorporar nuevos elementos para brindar una atención en pista que sea rápida y eficiente; este año tendremos un desfibrilador y un novedoso sistema para combatir el fuego en caso de ser necesario".Finalmente, tomó la palabra Jorge Martino, presidente de la entidad ramonense, quien reiteró su "compromiso incondicional con la categoría, que nos dio la posibilidad de realizar eventos automovilísticos en nuestro circuito; hoy, estamos en condiciones de recibir al Midgets Show and Power, pero, lamentablemente, la lluvia puede llegar a complicarnos".En la lista de pilotos invitados que se distribuyó anoche, figuran estos nombres: Leonardo Sterpone, Cristian Molardo, Nicolás Scándalo, Rafael Pons, Nicolás Grosso, Gabriel Maletto, José Baronetto, Víctor Rey, Diego Anthonioz, Marcos Zbrun, Alberto Scalvasio, Oscar Albrecht, Marcos Bottazzi, Matías Baronetto, Mariano García, Marcos García, Ricardo Prato, Pablo Bailetti, Néstor Bosio, José Collino y Javier Tortone.