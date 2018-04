Lanzan criptomoneda europea en Rafaela

En el marco de la presentación de una nueva criptomoneda de origen europeo en Rafaela, se realizará una conferencia el miércoles 18 de abril a las 20:30 en el Hotel Toscano (Bv. Santa Fe 442) con entrada libre y gratuita. La divisa denominada ONE saldrá al mercado en la Bolsa de Hong Kong (ICO) en octubre de 2018.OneLife Ltd. es la empresa que dio origen a esta criptodivisa, es una compañía TED (Tecnología Educación y Distribución) global con mercados clave en Europa, Sudeste de Asia, Africa y América Latina. Con operaciones en más 190 países con una facturación de más de 8.000 millones de Euros, ha abierto oficinas en Europa (Bulgaria), Asia (Hong Kong y Emiratos Arabes Unidos), Colombia, Panamá y próximamente en Argentina.El objetivo es preparar a las personas, a través de la educación financiera para este nuevo paradigma. Su concepto y estrategia empresarial sin parangón es lo que ha ayudado su rápida expansión y mayor capitalización en el mercado.Según explica el referente local Fabián Herrera a LA OPINION, una de las características principales en la que se basa la moneda el blockchain (cadena de bloques): es la base de la cuarta revolución industrial y tecnológica. Así como internet fue la revolución de la comunicación, la tecnología blockchain es la revolución en las transacciones. Esta cadena de bloques es una tecnología digital que registra y verifica transacciones.La cadena de bloques está basada en protocolos que autentican, validan y almacenan información en secuencias consistentes e ininterrumpidas que hacen el sistema más seguro al rechazar todo intento de fraude, duplicidad o falsificación.La nueva y única cadena de bloques de OneCoin establecerá un nuevo estándar industrial almacenando información Know-Your-Customer KYC (conoce a tu cliente), ejecutándose cada minuto y juntando al usuario con las necesidades mercantiles.La empresa cuenta con 120 mil millones de monedas a minar (hoy minado casi el 40%), OneCoin puede también convertirse en la mayor criptomoneda reserva del mundo. Las monedas digitales OneCoins son fáciles de minar, fáciles de comerciar y fáciles de utilizar.Debido al modo de que OneCoin ha estructurado su organización y operaciones, no hace falta hardware sofisticado ni conocimientos avanzados para minar y utilizar la moneda.