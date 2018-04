Hockey: Beltramino en la lista final del seleccionado

Quedó definida la lista de 20 jugadoras del seleccionado Sub 18 femenino de la Asociación Santafesina de Hockey para el Campeonato Argentino Zona Ascenso, a disputarse en Santa Fe del 31 de mayo al 3 de junio.El entrenador Javier Pérez Carli, con el ayudante Franco Porta y PF Gonzalo Robaina entregaron la nómina con la rafaelina Abril Beltramino. Recordemos que también estuvo convocada en la etapa de entrenamientos previa Catalina Ingaramo, también jugadora del CRAR.RECIBE A TALLERESEste sábado se disputará la cuarta fecha del torneo Dos Orillas, Zona Estímulo, organizado por las Asociaciones Santafesina y Paranaense de Hockey. CRAR recibirá, en todas las categorías, a Talleres Blanco de Paraná. El cotejo principal se disputará a las 16:30, recordando que en la fecha pasada viene de ganar 17 a 0 a Echagüe.El Verde, que tiene pendientes dos encuentros en la categoría mayor, jugará su primer encuentro como local del certamen.PARCIAL EN LA FOSHEl domingo se disputarán algunos partidos de la tercera fecha del torneo de damas de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey, en las Zonas A1 y A2. Recordemos que la misma había sido suspendido por lluvia el fin de semana pasado, pero en esta oportunidad está previsto un partido amistoso el domingo del seleccionado Sub 21 (ante el primer equipo de 9 de Julio de Rafaela), motivo por el cual los equipos que tienen jugadoras en el mismo no tendrán actividad. Esos partidos se jugarán el 6 de mayo.Este es el detalle de lo que se juega en las categorías principales:a las 14 San Jorge vs. 9 de Julio de Morteros (invierten localía).a las 9 Moreno de Lehmann vs. Sportivo Norte y Municipal de Tránsito vs. Libertad de San Francisco. Reserva: a las 10:45 en ambos encuentros.