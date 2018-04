Destacado gesto de una mujer policía

Después de un largo camino recorrido debido a una enfermedad que ha tenido a Mabel Spesso transitando etapas difíciles, en las cuales ha luchado para salir adelante, Dios permitirá que la esperanza renazca en ella producto de un trasplante que se realizará en días, dio a conocer recientemente San Justo Noticias.

El viernes 20 de abril, a la hora 8 en el Hospital José María Cullen de la capital provincial y después de 7 años de tratamiento más 7 años de diálisis, se hará realidad lo que tanto necesita Mabel: un trasplante renal.

Será donante -en una actitud altruista- Ailin Melania Spesso, sobrina de Mabel.

La joven, de 28 años de edad y oriunda de San Justo, revista como suboficial de Policía en la localidad de Carlos Pellegrini, departamento San Martín.

Esta donación no perjudicará en lo más mínimo en la vida de Ailin. De no ser así, Mabel no hubiera aceptado tal decisión de su amada sobrina, cita un párrafo de la nota publicada por el colega antes mencionado.