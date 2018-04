Accionistas de SanCor CUL aprobaron el traspaso del control a Adecoagro

SanCor Cooperativas Unidas Limitada, tal cual como la conocimos hasta ahora, dejó de existir. "Todos juntos pueden más, unidos sí", decían un grupo de hombres y mujeres, trabajadores de campo y de la industria, en el famoso spot de la década del 80, en una canción que de la famosa "El diluvio que viene". Ayer, llegó. ¿Pudo haber alguna otra alternativa más que esta? La discusión, como todo planteo contrafáctico, es imposible de responder.

La cooperativa láctea aprobó ayer por unanimidad la transformación en Sociedad Anónima y la venta del 90% de las acciones al gigante Adecoagro, en una asamblea extraordinaria realizada en la vecina Sunchales.

SanCor ya había celebrado otra Asamblea Extraordinaria la semana pasada que se ratificó y aprobó por unanimidad, la presentación judicial del Acuerdo Preventivo Extrajudicial.

La empresa se "constituirá una Sociedad Anónima", a la cual transferirá las plantas productivas, personal, centros logísticos y las marcas de SanCor y demás activos y pasivos vinculados a la oferta, propuesta por Adecoagro.

Le venderá a Adecoagro SA "no menos del 90% de las acciones de la sociedad al precio y bajo los términos y condiciones de la oferta".

El acuerdo quedará radicado en el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de nuestra localidad.

"Este jueves SanCor celebró una Asamblea Extraordinaria en la cual se consideraron y aprobaron por unanimidad los términos y condiciones de la oferta de inversión y asociación presentada por Adecoagro S.A", indicó la cooperativa.

Asimismo, "se autorizó al Consejo de Administración para que realice todos los actos necesarios para la constitución de una Sociedad Anónima y transfiera a la nueva las plantas productivas, personal, centros logísticos, las marcas de SanCor y demás activos y pasivos incluidos en la oferta", precisó la comunicación.

También ratificó que "SanCor Cooperativas Unidas Ltda. venderá a Adecoagro S.A. no menos del 90 por ciento de las acciones de la nueva S.A".

"Es otra instancia cumplida de las contempladas en el marco del Plan SanCor, dando continuidad al plan de reestructuración organizativa de la Cooperativa", dijo.

Agregó que "finalizada esta operación, SanCor continuará su actividad productiva como Cooperativa de productores de leche, gestionando la materia prima producida por sus asociados y promoviendo el desarrollo lechero a través de la asistencia técnica y la prestación de servicios relacionados", afirmó.

Según trascendió, SanCor aportará a la nueva sociedad, que se denominará “SanCor Industrias Lácteas SA”, diez plantas industriales, dos centros logísticos, las principales marcas comerciales y 2.800 empleados. La nueva sociedad asumirá los pasivos de SanCor hasta U$S 300 millones (el total de la operación es de US$ 400 millones), incluyendo las deudas con la Afip, organismos públicos y acreedores financieros que estarían garantizados con hipotecas sobre las plantas industriales.



80 AÑOS

SanCor comienza a cerrar así la historia que arrancó el 17 de septiembre de 1938 cuando un grupo de cooperativistas de Santa Fe y Córdoba dieron nacimiento a la que fue la empresa líder en lácteos. Según sus directivos, la que comienza es producto de una prolongada y delicada negociación. Adecoagro le ganó así la pulseada a otras firmas como la número uno del mundo, el grupo neozelandés Fonterra. La preferida de muchos, porque también es (o era) una cooperativa.



QUE ES ADECOAGRO

No es la primera vez que esta empresa pretendió a la cooperativa con sede en la ciudad del cañón: el 10 de noviembre de 2006, en una comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV), SanCor produjo un cimbronazo en el mercado informando que había aceptado una propuesta de Adecoagro para armar una sociedad donde, a cambio de US$120 millones, el grupo inversor pasaba a controlar un 62,5 por ciento del capital accionario. Para la firma láctea, era un auxilio necesario en un momento donde la apretaba su deuda, reestructurada en 2005 con un monto por US$167 millones. Mucho peso para la salud financiera de la compañía en un contexto donde el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, ya intervenía en el mercado con controles. Después vendría el acuerdo con Venezuela, que estuvo lejos de ser una solución. Al punto tal que SanCor ahora quedó con mucho menos capacidad de maniobra debido a que duplicó su deuda en 12 años.

Adeco Agropecuaria SRL, nacida en setiembre de 2002, puede ser el paradigma de lo que hoy se conoce como productor global (global farming), esto es una empresa focalizada en la producción agropecuaria primaria que opera en distintos países simultáneamente. Su origen se liga a la compra de la unidad de agronegocios del grupo Pérez Companc (Pecom Agra), por parte de un grupo de inversionistas encabezados por Alejandro Octavio Quentin, vinculado por lazos familiares a los accionistas de la ex Bunge & Born. En 2005 el Soros Fund Management, asume la presidencia de Adeco. Pero el magnate húngaro George Soros dejaría sus acciones de esta empresa a finales del año pasado. Pero, mientras tanto, se expande a Brasil y Uruguay, diversificándose a la bioenergía y las proteínas animales.

Hoy es es uno de los líderes en producción de leche en Argentina con unos 300.000 litros diarios, explota 430.000 hectáreas en el país, Uruguay y Brasil y tiene negocios diversificados hacia los biocombustibles, molinos harineros, soja, arroz y azúcar.