Senadores peronistas proponen una emergencia eléctrica tarifaria

El Bloque de Senadores Justicialistas presentó un proyecto de ley por el cual propone declarar la Emergencia Eléctrica Tarifaria en todo el ámbito de la provincia de Santa Fe por 360 días a partir de su promulgación, atendiendo al alto impacto en la población que tiene el incremento en el cuadro tarifario.Se deja expresado que los prestadores adecuarán los cuadros tarifarios vigentes a fin de que el incremento producido en cada uno de sus componentes no supere el índice que surja de la aplicación de una fórmula polinómica de ajuste de tarifas que tendrá en cuenta para su elaboración los siguientes parámetros:En un 50%: el aumento ponderado de la tarifa mayorista que abonan las prestatarias. En un 20%: el incremento salarial acordado dentro de la paritaria para los agentes del Estado Provincial dentro del año 2018. En un 20%: el Indice de Precios al Consumidor Nivel General elaborado por el IPEC. En Un 10%: el incremento en otros rubros de costos de las prestatarias.Esta obligación abarcará también a las modificaciones de tarifas producidas a partir del último trimestre del año 2017 hasta la fecha de promulgación de la presente. En caso de haberse facturado y cobrado a los usuarios aplicando tarifas superiores a lo autorizado por la presente, los prestadores deberán liquidar las diferencias a favor de los usuarios que serán considerados como pagos a cuenta en los períodos posteriores.De producirse desequilibrios entre ingresos y egresos se faculta al Poder Ejecutivo a tomar las medidas necesarias para financiar los mismos. Además se crea en el ámbito de la Legislatura, dentro del plazo de 30 días a partir de la promulgación de la norma, una Comisión Bicameral integrada por 3 Senadores y 3 Diputados, quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos, que establecerá su estructura interna, y que tendrá por objeto el análisis de las tarifas y los distintos ítems que la componen, contemplando en el análisis todas las tarifas aplicables a los distintos usuarios.La Comisión deberá, en un plazo de 180 días, elaborar un proyecto de reformulación del esquema tarifario, evaluando previamente los costos y gastos de cada una de las prestadoras a fin de emitir opinión acerca de las tarifas establecidas y medidas aplicables a fin de lograr una mayor eficiencia en la prestación del servicio.Para atender las erogaciones que demande la aplicación de esta iniciativa se propone recurrir a recursos del Fondo de Estabilización Fiscal y de Inversión Pública de la provincia de Santa Fe, contemplados en la ley 13.745 de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 2018. Además, con otros recursos que destine el gobierno provincial.En los fundamentos se sostiene que "el incremento irracional de las tarifas ha impactado fuertemente en la población, más teniendo en cuenta la realidad socioeconómica del país y la provincia, que incluye cesantías, incrementos en transporte, prepagas, canasta básica y una expectativa inflacionaria alta para el presente año. Las familias y las pymes ya no pueden ajustar más el consumo de la energía y menos privarse de ellos".La secretaria de Estado de la Energía, Verónica Geese, junto al presidente y al gerente general de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Raúl Stival y Marcelo Cassin respectivamente, presentaron ayer por la mañana ante algunos senadores departamentales, un informe sobre la realidad del sector en el territorio santafesino.Durante la exposición -según el parte oficial del gobierno-, las autoridades insistieron en que los cambios en el mercado eléctrico se dan en todas las jurisdicciones del país, por lo que ni la EPE ni la provincia pueden originar acciones sustentables que retrotraigan a otras épocas las tarifas porque los costos son altísimos. De igual modo, insistieron en que el costo que tiene la EPE, que muchas veces se compara erróneamente con Capital Federal, no puede relacionarse, porque son realidades absolutamente distintas. El costo de la distribución de la energía en Santa Fe puede asemejarse al de provincias como Córdoba, Entre Ríos o al interior de la provincia de Buenos Aires, por la extensión y por la cantidad de puntos a abastecer y porque se debe llevar potencia a muchos lugares de desarrollo industrial.Cabe recordar que la EPE abastece a más de 1.300.000 usuarios con una densidad de 11 suministros por kilómetro cuadrado. La empresa opera 66 estaciones transformadoras y más de 50.000 kilómetros de líneas de alta, media y baja tensión de las cuales 20.367 kilómetros son redes destinadas a abastecer al sector rural.También hubo preocupación por señalar que Santa Fe no tiene la energía más cara de la Argentina.