Kinesiólogos celebran su Día mientras esperan por un convenio con el PAMI

El presidente del Círculo de Kinesiólogos, Fisioterapeutas y Terapistas Físicos del departamento Castellanos, Marcelo Gieco, anunció que la institución tiene previsto firmar en lo que resta del mes de abril un convenio con el PAMI "para poder atender a todos los afiliados a la obra social de los jubilados". "El acuerdo será rubricado por el Colegio de Kinesiólogos de la 1ª Circunscripción con sede en Santa Fe y del cual formamos parte. Es histórico porque nunca el PAMI había firmado un contrato con entidades gremiales de profesionales. En este sentido, se trata de una innovación que luego se replicará en otras provincias", anticipó Gieco durante una entrevista con este Diario."Es el logro del año. Se firmaría antes del 1º de mayo", sintetizó entusiasmado. "Es el mejor anuncio para celebrar nuestro Día este viernes 13 de abril, por lo cual aprovecho para enviar un cálido saludo para todos nuestros profesionales asociados, el Círculo cuenta con alrededor de 200 afiliados en todo el Departamento, está creciendo constantemente y eso en parte es en reconocimiento a la gestión", sostuvo.El Día del Kinesiólogo en Argentina se celebra el 13 de abril de cada año, que recuerda la creación, un día como hoy de 1937, de la primera escuela de Kinesiología en el ámbito universitario. Fue reconocido como tal desde el año 1950, por medio del Decreto 8648. De acuerdo a los antecedentes de la profesión en la Argentina, los primeros cursos de Kinesioterapia estuvieron a cargo de la Doctora Cecilia Grierson, en el año 1904.La entidad convocó para una asamblea ordinaria para esta tarde a las 19 en la sede de la Asociación Médica (Av. Mitre 111) y luego a una celebración en un comedor céntrico para brindar por el Día del Kinesiólogo, destacó Gieco junto al secretario, Martín Vega y el tesorero, Marcelo Rocca."El Círculo cumple una actividad administrativa y gremial que tiene en su agenda, por ejemplo, negociar con las obras sociales, y en este punto estamos logrando nuestras metas de mantener los aranceles, lo cual es importante en años de dificultades en materia económica", expresó Gieco, quien ya acumula 26 años en la profesión.Mientras anticipa que "quizás la noticia del año que viene será el cambio de sede porque, a partir del crecimiento de nuestra institución, la casa de calle Almafuerte 78 nos está quedando pequeña", reiteró su "satisfacción" por la inminente firma del convenio con el PAMI. "Es un beneficio conjunto para todos, en nuestro caso porque significa mayores posibilidades de desarrollo profesional para nuestros afiliados, y para los jubilados porque acceden al derecho de libre elección y la cobertura completa. Es un avance significativo, creo que es el logro del año", subrayó.Tras resaltar que "en lo netamente gremial, en Buenos Aires debimos pelear para que no se reconozca la figura del auxiliar de kinesiología porque implica riesgos para los pacientes y aquí insistimos en la cuestión de las incumbencias, es decir defender la labor profesional del kinesiólogo ante el avance de gente que hace cursos de salida rápida laboral como de masajistas, esteticistas que incluso usan aparatos de fisioterapia, como camillas de magnetoterapia, que no cuentan con la autorización de la ANMAT". En este marco, Gieco puntualiza que "es necesario implementar un sistema de controles e inspecciones con la colaboración de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad para verificar las habilitaciones de distintos espacios donde se ofrecen servicios de este tipo, es un trabajo arduo, pero necesario para nuestros profesionales pero fundamentalmente para los pacientes, esto es salud y todo debe ser muy serio".Una de las "joyas" de la gestión del Círculo es el programa "Hay Equipo" que contempla la evaluación de los deportistas de distintas edades que realizan actividades en las diversas instituciones de la ciudad. "Llevamos más de 3.000 deportistas evaluados. Se trata de una cantidad muy importante que nos permite efectuar trabajos de investigación. Ahora vamos a empezar con la segunda etapa que comprende volver a evaluar a los deportistas para analizar la evolución que han tenido", indicó.El programa al que Gieco consideró "como una verdadera política de estado en materia de salud" se articula entre el Círculo y la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad. "Es un trabajo muy importante porque estamos hablando de la salud de los deportistas. Además generó oportunidades laborales para los kinesiólogos", sostuvo. Al mismo tiempo, remarcó "la importancia del convenio con el SAMCo ´Dr. Jaime Ferré` que nos permitió incluir 6 kinesiólogos en distintos centros de salud que funcionan en los barrios, si bien aún no están creados los cargos en la estructura del Ministerio de Salud de la Provincia, estamos avanzando".Con respecto al plan de capacitación, el presidente del Círculo fue claro: "Nos caracterizamos por hacer muchos cursos, con amplia diversidad para las distintas especialidades a las que se dedican los profesionales kinesiólogos. Es bueno que tengan oportunidades de formación en la ciudad en todo sentido, porque es más económico pero además alienta a la participación y eso se traduce en mejores profesionales".Tras el repaso de las actividades del Círculo, Gieco dijo entre risas "tantas actividades que impulsamos muestra que no paramos, que todo el tiempo estamos tratando de generar cosas" a la vez que reiteró su saludo para que "todos los kinesiólogos pasen un excelente Día".