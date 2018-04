En el fallo que dispuso la intervención del PJ nacional, la jueza María Servini sostuvo: "Se advierte que el reclamo de intervención judicial se expande no sólo de manera territorial como pedido propio de afiliados de numerosas provincias, sino que también se amplía la representación de los solicitantes, que provienen tanto de sectores sindicales como de sectores políticos".Ante esos reclamos, la jueza explicó que "resulta necesario forzar la memoria a efectos de poder encontrar una crisis política e institucional como la que afecta al Partido Justicialista de Orden Nacional en la actualidad" y recordó las derrotas electorales en 2015 y 2017, las cuales consideró que "han profundizado la división interna que venía gestándose con antelación".Para Servini, se trata de una "suerte de vaciamiento partidario, provocado por quienes dicen ser peronistas al sólo efecto de obtener una ventaja electoral".También advirtió que la "situación de conflicto" tiene su "réplica" en distritos como Buenos Aires, Jujuy, Santa Cruz y Santiago del Estero.En tanto, el apoderado y fundador de la línea "Justicia y Dignidad Peronista" y uno de los impulsores del pedido de intervención, Oscar Diani, celebró la decisión y advirtió que los sellos provinciales de distritos populosos como la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza "también están flojos de papeles, están en la cuerda floja".¿Será para tanto? Un capítulo más del telenovelón que está teniendo el peronismo.En el ámbito santafesino en tanto, mirando a 2019, Omar Perotti fue el primero en lanzar su aspiración a disputar la gobernación, habiéndolo expresado en cuanta nota tuvo en las últimas semanas, en tanto que aquí en Rafaela tendrá el viernes 20 un acto de respaldo en instalaciones de Quilmes.La emisora radial santafesina Cadena Oh consultó al intendente Castellano sobre las declaraciones de Elisa Carrió arremetiendo contra el presidente de la Corte Suprema. Dijo: “Me caen mal, duelen”, ampliando que “duelen porque es el presidente de la Corte de Suprema y porque las cosas que se dicen deben probarse antes”, en alusión a los dichos mediáticos de la diputada Carrió en su cruzada contra Ricardo Lorenzetti. El intendente hizo eje en el daño a la institucionalidad que provoca este tipo de declaraciones que no están comprobadas, pidiendo que antes de “contar las cosas deberíamos comprobarlas porque sino generamos un manto de sospechas sobre todo el mundo que lo único que hace es crear desconfianza”. Finalmente Castellano insistió en que “a la sociedad hay que hablarle de concreciones” y pidió también que no hay impunidad para nadie, una vez que se comprueben los hechos.Alejandro "Tachuela" Bonet, quien está al frente de un Registro Automotor y desarrolla sus actividades profesionales en el derecho, dedica buena parte de su tiempo a estudios y activa participación en temas relativos a la Iglesia, siendo un militante fervoroso, al punto de estar desarrollando este año charlas para sacerdotes a punto de ordenarse, en todas las Diócesis del país. Lo hace sostenido en un trabajo de su propia elaboración consistente en una docena de capítulos sobre la doctrina social cristiana.Tales antecedentes, reconocido a nivel nacional, le valieron ser invitado -lo que aceptó gustoso- a exponer en el Congreso en representación de la Conferencia Episcopal nada menos, por el sector de quienes se oponen a la despenalización del aborto, cuyo ciclo comenzó el martes de esta semana.El contenido de su exposición, que no podrá excederse de 7 minutos, ya se encuentra realizado, estando Bonet sólo al aguardo de la confirmación de la fecha en que deberá hacerlo.Echando por la borda todo eso de, falta tiempo, no es momento de hablar, la gente tiene otros problemas, y variedad de paparruchadas por el estilo, lo cierto es que se comenta que ya hay una encuesta, o "sondeo" tal como en realidad se dijo, sobre la intención de voto para la intendencia 2019. Incluso se deslizó que además de los candidatos poco menos que cantados, sobre los que se viene hablando desde hace tiempo -ni bien se conocieron los resultados de octubre pasado-, se incluyeron nombres de empresarios, gremialistas, profesionales, dirigentes de instituciones, políticos postergados por sus partidos o por decisión personal, y tal vez algún periodista mechado por allí, como para hacer más veraz y amplia la consulta, que de paso sirve para ir midiendo a algunos potables para otras candidaturas. No olvidar que además de intendente el año que viene se elegirán concejales, y aunque por ahora nadie piense en ellos, también hay que irse preparando.Aunque sucedió hacia fines de la semana pasada, es para recordarlo, pues tiene que ver con algo tan sensible para la gente como la inseguridad. Esta vez quien le salió al cruce al ministro Pullaro fue nada menos que el presidente de la Corte provincial Rafael Gutiérrez, quien le dijo sin vueltas: "los problemas que sufre la población por efecto del accionar delictivo no tienen que ver con la actuación de los jueces, sino que es una cuestión de prevención, que se debe afrontar con mayor profesionalización y control de la policía".En conferencia de prensa, Gutiérrez sostuvo "el ministro Pullaro habitualmente dice cada cosa, que no tiene sentido". Todo se desató cuando el funcionario tras el asesinato de Castelló dijo que el matador había sido detenido cuatro veces, sin embargo estaba en libertad.Pero además, a Pullaro se le cayeron las estadísticas, pues luego del pavoneo que hizo con lo sucedido el año pasado con la baja de homicidios y otros delitos, en este primer tramo de 2018 en Rosario hubo 52 muertes violentas en el trimestre, la mayoría con relación al narcotráfico; en Santa Fe sólo en enero y febrero se produjeron 25 homicidios. Números realmente fatales y contundentes para calificar la tarea que le corresponde al ministro en cuanto a brindar seguridad a la población.