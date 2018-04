Se juega el Regional en 9 de Julio y Atlético

Desde este jueves, se disputa el cuadro principal del torneo Regional (ex Grado 2) organizado por 9 de Julio y Atlético de nuestra ciudad, para las categorías Sub 12 y Sub 16 varones, y que otorgará importantes puntos para el ranking de la Asociación Argentina de Tenis.El certamen, que desarrolló las instancias clasificatorias martes y miércoles de esta semana, tiene presentes promisorios valores del ámbito nacional, destacándose en Sub 16 Federico Zeiter, actual 13 del ordenamiento nacional. Otro rafaelino que estuvo en el main draw es Valentino Millimaci, que recibió un wild card.Zeiter derrotó ayer en primera ronda a Matías Fernández por 6-2 y 6-2, mientras que Millimaci cayó ante Valentín Mussi por 6-2 y 6-1. Federico jugará hoy en segunda ronda con Matías Santillán.El primer sembrado es Ayrton Marcos, de Roldán (3º en el ranking AAT), que venció 6-0 y 6-2 a Martín Sánchez.En Sub 12 el primer preclasificado es Juan Ignacio Morresi, de Cañada de Gómez, el primero del ranking nacional. También está el tercero del país, Bautista Leguizamón (Río Cuarto), y el cuarto Stéfano Camilli (San Luis). Este último venció en la ronda inicial al rafaelino Santiago Brarda, quien recibió un wild card, por 7-5 y 6-3.