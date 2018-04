No hubo acuerdo en la paritaria de la UOM

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Autoridades del Ministerio de Trabajo, del sindicato de metalúrgicos de la UOM y de las cámaras empresarias del sector mantuvieron hoy una extensa reunión paritaria en la que no llegaron a un acuerdo salarial, por lo cual convocaron a otro encuentro para el próximo lunes que si fracasa derivaría en un paro de 24 horas.Las partes retomarán la reunión este lunes desde las 10:00 en la sede de la cartera laboral de la Avenida Callao al 100 y en caso de que no haya acuerdo el gremio convocaría a un paro de 24 horas durante el congreso sindical que realizará la semana próxima en Mar del Plata, desde el martes 17 hasta el viernes 20.El encuentro había comenzado a primera hora de la tarde, tuvo varios cuartos intermedios y llegada la noche se anunció que no se alcanzó un entendimiento y que habrá un nuevo intento el lunes.El sindicato que lidera Antonio Caló reclama una suba del 20%, cinco puntos porcentuales por encima de la pauta que alienta el Gobierno y trascendió que podría haber un acuerdo en torno al 18,5% que de igual forma perforaría esa cifra."Nosotros queremos arreglar hoy (por este jueves) antes de ir al congreso (del gremio) la semana que viene en Mar del Plata, pero creemos que no están las condiciones dadas (para el acuerdo)", admitió Caló antes de ingresar a la reunión.Y agregó: "Si los empresarios no se ponen de acuerdo y solucionamos el tema, la UOM va a convocar a un paro nacional de 24 horas".Participaron de la reunión las cámaras Adimra (la de mayor cantidad de empresas asociadas), AFAC (autopartistas), Fedehogar (electrodomésticos), Camima (pyme), Caiama (aluminio) y Afarte (terminales electrónicas).De esta forma, el principal sindicato de la industria desafía la pauta del 15%, por la cual ya firmaron algunos gremios de peso de la CGT, como Comercio, UOCRA, UTA, Luz y Fuerza y Obras Sanitarias.ABBOTT: PLAN DERETIROS VOLUNTARIOSLa multinacional farmacéutica Abbott abrió un plan de retiros voluntarios con el que busca reducir 20% su plantel de empleados en una de sus fábricas por menores ventas en el mercado local y la caída de contratos internacionales.Al menos unos 50 técnicos y operarios, sobre una plantilla total de 250, ya comunicaron su decisión de acogerse al plan de retiros previo pago de una indemnización y dejar la planta que la compañía tiene en la localidad bonaerense de Florencio Varela.