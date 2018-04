Procesaron a Moreno por manipulación de índices

BUENOS AIRES, 13 (NA). - La Cámara Federal porteña revocó ayer el sobreseimiento y procesó al ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno por presunta manipulación de índices y violación de secreto estadístico del INDEC, durante el kirchnerismo.El Tribunal revocó un fallo de primera instancia del juez Rodolfo Canicoba Corral que lo había sobreseído, y procesó al ex funcionario. Ahora, Moreno fue procesado por abuso de autoridad, manipulación de datos y violación de secreto estadístico del Indec, sobre todo por hechos que tuvieron lugar durante el 2007.Los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun, integrantes de la Sala II del Tribunal, también revocaron el procesamiento de la ex directora del instituto estadístico Ana María Edwin; de la ex funcionaria a cargo del Indice de Precios al Consumidor Beatriz Paglieri; Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Filia.Moreno "solicitó específicamente al Director del INDEC la entrega de la lista de comercios relevados por considerarla indispensable para el despliegue de su ‘acción de control’", remarcó el Tribunal en su fallo.