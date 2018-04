Los beneficiarios presentaron la documentación por viviendas

Ayer por la mañana, personal de vivienda y urbanismo recibieron durante varias horas a las personas que salieron sorteadas de las 53 viviendas para solicitarles la documentación correspondiente. Recordemos que mucho se ha hablado de ese mismo sorteo, donde varios rafaelinos quedaron disconformes, y hasta incluso, concejales de la ciudad pidieron que se revise esa modalidad implementada.

Lo que se realizó ayer en el Nodo Rafaela, fue un primer acercamiento para estos beneficiarios, a modo de empezar con los papeles necesarios para los trámites pertinentes.

Gobierno nacional y el provincial cofinanciaron la construcción de 64 unidades en dos terrenos ubicados en barrios Italia y Mora, 11 se adjudicarán a beneficiarios del programa provincial "Mi Tierra Mi Casa", pertenecientes al cupo de personas con discapacidad.



PRIMERAS ENTREVISTAS

A lo largo de toda la mañana del martes y del miércoles, representantes de estas 53 personas adjudicadas fueron presentando toda la documentación y de acuerdo a las autoridades provinciales, del área de vivienda y urbanismo, todo fue con normalidad. Las documentaciones fueron presentadas normalmente y en caso de algún faltante, se solución durante la mañana misma.

Este fue el primer paso y ahora comenzará la etapa donde el área de Desarrollo Social de la provincia, evaluará los grupos familiares beneficiados. Se hará un control también desde el aspecto legal y técnico, mientras que el gobierno provincial y la Municipalidad de Rafaela cruzarán información, ya que uno de los requisitos era no estar beneficiados con algún plan de viviendas, en este caso, local. Esto inhabilita, automáticamente, alguna adjudicación en el plano provincial.

Vale mencionar además que todos, y cada uno de los 53 beneficiados, van a ir recibiendo via e-mail el correspondiente informe para ver si todo corre por terreno más bajo, y si se lleva a la vivienda. De haber algún inconveniente, automáticamente, se convoca al suplente respectivo.

En diálogo con Radio Galena, Luis Russo, de la dirección Provincial de Viviendas de la provincia, expresó que "fuimos citando a las familias solicitándoles la documentación para avalar todo lo que han comunicado en su declaración jurada: conformación del grupo familiar, ingresos, la demostración de la residencia y todo lo que se solicita para poder avanzar", dijo el funcionario provincial.

En otro tramo de la entrevista, Russo destacó que "en este momento hicimos la formación del legajo, armando con toda la documentación requerida y luego vamos a cruzar con el sistema catastral de la provincia con los antecedentes que tienen que ver con el programa de viviendas. Una vez que tengamos todos los resultados vamos a comunicar por correo electrónico la situación de cada uno de ellos", concluyó.

Ahora serán analizados los papeles entregados en estos días. Vale mencionar que las autoridades provinciales destacaron que también empezaron a contactar a algunos suplentes (no a todos) para avanzar en caso de que haya algunas personas que no cumplir con los trámites pedidos por la provincia.