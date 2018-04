Lifschitz presentó el anteproyecto a autoridades locales de la provincia

El gobernador Miguel Lifschitz, presentó ayer el anteproyecto de Reforma Constitucional a autoridades de todo el territorio santafesino. “La convocatoria superó todas las expectativas. Agradezco a cada uno de los intendentes, presidentes comunales y concejales de todo el arco político de la provincia que nos están acompañando", destacó el mandatario provincial. “Cada uno expresa con claridad, desde su lugar, las coincidencias en relación al impulso de la Reforma Constitucional en Santa Fe, provincia que, como ninguna otra, tiene una tradición constitucionalista", subrayó.“El 14 de abril vamos a conmemorar 56 años de la actual Constitución de 1962. Para los que dudan sobre los momentos y la oportunidad de una reforma, imagínense la circunstancia histórica en la que fue sancionada y, sin embargo, el gobernador Silvestre Begnis, en un mundo complejo, nos dejó una Constitución de avanzada”, afirmó.Lifschitz hizo la presentación en sociedad del anteproyecto durante un encuentro abierto en "La Redonda Arte y Vida Cotidiana", de avenida Salvador del Carril y Belgrano, en la ciudad de Santa Fe, al que asistieron el vicegobernador Carlos Fascendini e integrantes de su gabinete, junto a 39 intendentes, 197 presidentes comunales y 70 concejales de cada una de las localidades de la provincia.Asimismo, Lifschitz manifestó que “por eso tiene sentido esta gran convocatoria y la reunión que hicimos con la totalidad de las autoridades partidarias, porque todos tenemos la convicción de que estamos haciendo algo más que reformar una Constitución. Esto tiene un sentido histórico, siempre las constituciones son hitos en la historia de los países y pueblos”.“Por eso es importante -continuó el Gobernador- esta asamblea y este proceso, porque no es cierto que recién ahora venimos con un proyecto de reforma, esto lo iniciamos hace más de dos años; recogiendo, además, los planteos de todos los gobernadores del 83 a la fecha, que plantearon la necesidad de una reforma y hay una gran coincidencia en todos sus proyectos”. “Por eso el proyecto que elevaremos a la Legislatura es un consenso histórico de los últimos 20 años de la política santafesina”, destacó Lifschitz y resaltó que “ahora nos resta poner en marcha el proceso, de manera participativa y plural, de cara a los ciudadanos, porque así se hace una Constitución democrática en el siglo XXI”.“Queremos que esta nueva Constitución sea la de los derechos, a la salud, a la educación, al hábitat, de los niños, niñas y adolescentes, de los adultos mayores, de los pueblos originarios, de los pueblos a tener equidad en la transparencia de los recursos, a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; queremos que sea la constitución de la transparencia; y de la independencia de la Justicia”. “Queremos que esta sea la constitución de la educación, que debe tener un capítulo importante, que garantice una educación pública de calidad con igualdad de oportunidades; de la cultura y del deporte social, como un derecho de todos los ciudadanos”, añadió.“En Santa Fe hay un consenso básico, queremos que nuestra Caja de Jubilaciones siga siendo por siempre solidaria y de reparto en manos del Estado provincial; y queremos que la prestación de los servicios básicos, agua, saneamiento, energía eléctrica, estén en manos del Estado”, sostuvo un eufórico Lifschitz, quien el martes le había anticipado el anteproyecto a representantes de partidos políticos.“Queremos que la obra pública esté incorporada en la Constitución como una obligación, porque es la manera de garantizar que la inversión que hoy hacemos sea una base para las próximas generaciones”, destacó Lifschitz.Por último, Lifschitz anunció que “el lunes próximo vamos a presentar la iniciativa en la Legislatura, y le pedimos a los legisladores que discutan el proyecto, y que de ese debate surja, o no, la ley para la reforma; pero habilitemos el debate, porque va a ser un gran triunfo para la democracia santafesina”.UN PROCESO INEDITOEl encargado de brindar detalles sobre el proceso de reforma fue el director Provincial de Reforma Política y Constitucional, Oscar Blando, quien calificó de “inédito” el proceso “en la provincia, y en el país, en términos de construcción de un proyecto colectivo de Reforma Constitucional, que normalmente parte de iniciativa del gobierno”.En Santa Fe, “por iniciativa del gobernador Miguel Lifschitz, hemos invertido este proceso, es decir la idea no era debatir sobre un proyecto dado, sino por el contrario, consultar, dialogar con la sociedad civil y política santafesina qué criterios y propuestas tenían para juntos construir un proyecto común”.“Hemos llegado a una síntesis de este diálogo, que de alguna manera, resume todo este proceso de un año y medio de diálogo público”, detalló Blando.Este martes, el gobernador entregó “a las autoridades de los partidos políticos el proyecto de mensaje de ley de necesidad de la reforma, que no es una iniciativa cerrada, por el contrario, en esta etapa empezamos un nuevo diálogo con los partidos políticos y los legisladores, para determinar qué artículos y qué temas se van a reformar”.