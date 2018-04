"Despedir a Bovaglio fue un momento duro”

Los principales directivos del fútbol de Atlético de Rafaela llegaron bien temprano al predio del Autódromo, se reunieron con los jugadores en el gimnasio y presentaron a Víctor Bottaniz como sucesor de Lucas Bovaglio. Luego, los dirigentes dieron sus explicaciones sobre la salida del DT y también los motivos por los cuales optaron por darle esta posibilidad a “Lito”, hasta la finalización del actual torneo de la B Nacional. Nada de interinato.

“Es uno de los momentos más difíciles porque hay que despedir más que a un técnico a una institución en el club”, señaló Ricardo Castro, presidente de la subcomisión de fútbol de Atlético. Luego agregó: “Lucas es un grande del club, uno de los jugadores que más defendió la camiseta, jugador de goles históricos y un tipazo; con un cuerpo técnico súper profesional, que hizo lo mejor que podían, entregaron lo mejor y llega el momento en el cual hay que prescindir del técnico, tomamos la decisión, creíamos que era el momento correcto, no podemos equivocarnos, nos hemos equivocado miles de veces. Pasado el momento que es duro, difícil, uno está convencido que hizo lo correcto y como le dijimos a Lucas, siempre poniendo el club por delante del cariño personal. Fue un momento duro. Lucas lo entendió”.

Atlético finalizó el 2017 como único puntero. En gran parte de este año también estuvo mirando a todos desde arriba pero con el correr de las fechas no todo fue color de rosas: en este 2018 la “Crema” sólo ganó dos partidos y van seis seguidos que no lograr quedarse con los tres puntos. Cayó cuatro puestos en la tabla y quedó a cinco del líder, Aldosivi.

¿Era este el momento para echar al DT? Carlos Eguiazu, vicepresidente del club, explicó: “Cuando empezamos el año nos planteamos cuatro objetivos: el primero era clasificar a Copa Argentina, el segundo salvarnos del descenso, el tercero meternos en el reducido y el cuarto ir por el ascenso. Dos de esos objetivos los tenemos cumplidos, veíamos que podían peligrar los otros, lo charlamos con Lucas, veíamos que no tenía respuesta el equipo”. Y sumó: “Lo lamentamos porque en 20 años que estamos en esto son contados con los dedos de una mano las veces que tuvimos que cambiar un técnico. Lamentablemente los dirigentes estamos para eso, a veces para tomar decisiones que no son las más simpáticas y pensamos que lo mejor en este momento es confiar en Lito (Bottaniz), gente íntegramente del club, que está permanentemente con nosotros en el día a día, que conoce nuestra manera de pensar”.



-¿Por qué no después del partido con Morón?, donde había unos 15 días para trabajar de cara a Boca Unidos…

-Eguiazu: Porque el objetivo estaba vivo todavía. Mirabas la tabla y seguíamos punteros. A nadie le gusta salir en la tapa de los diarios diciendo que los directivos echan a un técnico siendo puntero. Confiábamos en que podía existir la recuperación, indudablemente después del partido con Morón (0 a 0 en Alberdi) vimos que había algo de vida, creíamos que estaba todo encaminado, después de lo que fue el partido con Boca Unidos (0-2 en Corrientes) creo que nadie se pudo ir contento, estamos muy preocupados por lo que estamos haciendo dentro del campo de juego y todos tenemos que hacernos cargo de esto.



-¿Cómo lo notaron a Bovaglio? ¿Molesto por la determinación que tomaron?

-Castro: Lo noté triste más que molesto. Primero lo noté muy compungido, él le había manifestado a los jugadores que tenía ganas de seguir y que con ellos iba a la guerra, pero la decisión que tomamos la aceptó. En varias oportunidades expresó que vino a dejar la vida por Atlético y por un objetivo de máxima que era el ascenso, no vino a pasar unas vacaciones en Rafaela, lamentablemente las cosas no salieron como queríamos. El fusible siempre es el técnico.



-Todavía hay esperanzas de poder alcanzar el objetivo de ascenso…

-Castro: Sí, confiamos en este plantel, esperamos que el lunes podamos festejar y decir que este cambio de técnico sirvió para algo. Nadie, ni nada te va a asegurar un resultado pero lo que uno espera es ver otra imagen de un Atlético de Rafaela que era protagonista hasta hace cuatro o cinco fechas y que hoy es un equipo que se ve vulnerable.



-¿Hablaron con algún otro técnico en estas horas?

-Eguiazu: No. Ofrecimientos hubo pero no hablamos con nadie, la decisión de Lito fue inmediata. No charlamos con nadie. Si nos hablaron muchos.



-¿Cómo lo tomaron los jugadores? ¿Cómo los vieron?

-Eguiazu: A nadie les gusta cuando se va un técnico, ellos saben por qué se va. Saben que también tienen su culpa, su cuota de participación en todo esto y son ellos los que tienen que responder ahora.