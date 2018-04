Rafaela, campeona U17 en Ceres

La definición entre los seleccionados de Noroeste y Rafaela por el Provincial femenino Sub 17 que debió disputarse el domingo tras un impresionante temporal que azotó la ciudad de Ceres, finalmente se disputó en la noche de este martes, donde el combinado de nuestra ciudad se impuso en un partido ajustado por 62 a 51 y se quedó con el título. El elenco conducido por Ariel Borda, a priori una de las candidatas a quedarse con el campeonato, se impuso con parciales de 11-15, 28 iguales y 35-37, donde se destacó la pivote rafaelina Candela Gentinetta con 40 puntos y 14 rebotes. Un parcial de 15 a 4 en el último cuarto terminó decretando el triunfo de las chicas rafaelinas, en un encuentro que fue bastante parejo en los primeros 3 segmentos. La jugadora de Ben Hur fue la MVP de la final, y recibió la distinción por parte de dirigentes de la Federación y de Luis Silvano, el presidente de la Asociación Rafaelina de Basquet. En tanto, Lucía Operto, la otra jugadora de la BH, fue titular y anotó apenas 2 puntos, aunque realizó también una buena labor a lo largo del petit torneo, en tanto que Albertissi, con 6, fue la segunda jugadora más goleadora del equipo de la ARB en el partido decisivo.Cabe señalar que nuestras representantes le habían ganado el viernes en el debut a Cañadense 73 a 30 y el sábado a Reconquista 114 a 18, recordando que los seleccionados de Santa Fe y Rosario no participaron por un conflicto político con la conducción de la Federación Santafesina.El plantel de la Asociación Rafaelina estuvo integrado por Macarena Peralta, Guillermina Berger, Milagros Mazza, Macarena Llerena, Yazmina Barolo, Carolina Castillo, Camila Ferreyra, Lucía Operto, Ana Paula Moya, Valentina Fernández, Valeria Albertissi y Candela Gentinetta. DT: Ariel Borda. Asistente: Gustavo Casazza.Se armaron las zonas y están las sedes de la Liga Formativa U17 femenina. La ida será 5 y 6 de mayo y la vuelta el 2 y 3 de junio. En la zona A estarán Ben Hur Rafaela (sede de ida), San Lorenzo de Tostado, Atalaya de Rosario y Calchaquí (sede vuelta). En la B, Almagro de Esperanza, Racing de San Cristóbal (ida), Ben Hur de Rosario (vuelta). El grupo C tendrá a Libertad de Sunchales (ida), Cacu de Ceres y Náutico Rosario (vuelta). En la zona D estarán Alma Juniors de Esperanza, Villa Minetti (ida) y Temperley de Rosario (Vuelta). Clasifican los primeros de zona y el segundo del cuadrangular. Los no clasificados juegan repechaje 16 y 17 de junio en dos cuadrangulares. Allí clasifican los ganadores de zona y el mejor segundo para completar los ocho equipos en los cuadrangulares semifinales (30 de junio y 1 de julio). Los dos mejores de cada zona al cuadrangular final (11 y 12 de agosto).