Marcos Corach destacó la importancia del anunciado nuevo parque industrial

El anuncio realizado para la creación de una nueva área industrial, representa uno de los avances más significativos de los últimos tiempos para el desarrollo urbano de la ciudad. Y si bien todavía resta esperar un tiempo para su concreción, Ayer, el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Marcos Corach, señaló la importancia del acuerdo alcanzado con la empresa Rafaela Alimentos y el Gobierno de la Provincia, y brindó algunas precisiones sobre las etapas que ahora deberá cumplir el proyecto.En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) señaló: "cuando asumí en 2015 como Secretario de Desarrollo Económico (área que todavía tengo a mi cargo), uno de los planteos que teníamos del sector productivo de la ciudad era que nos estábamos quedando sin suelo productivo, tanto para la radicación de nuevas empresas como de traslados de firmas que hoy están en el centro de la ciudad. Es por ello que nos pusimos a trabajar y a buscar los terrenos disponibles y saneados hídricamente, para poder instalar empresas de alta, media y baja complejidad"."Es el punto de partida de una línea de trabajo que venimos teniendo desde hace dos años. Son dieciocho hectáreas que están atrás del Parque Industrial, al lado del PAER, que pertenecen a Rafaela Alimentos, y que representan un terreno ideal para seguir expandiendo el área industrial de la ciudad", señaló."Me senté a charlar con ellos en abril-mayo de 2016. Ellos no tenían intención de sacar a la venta esos terrenos porque era inicialmente el lugar en donde iban a trasladar la fábrica", agregó.Corach recordó que no es la primera vez que la Municipalidad lidera este tipo de procesos, y que la creación del Parque de Actividades Económicas (PAER), representa el principal antecedente. De todas maneras, a diferencia de lo sucedido hace veinte años (cuando la Municipalidad compró las hectáreas), en esta oportunidad el Municipio se vio obligado a encontrar nuevas herramientas financieras."Tuve una reunión con el Secretario de Industria y se empezó a elaborar el proyecto", dijo en declaraciones a Radio Galena. El funcionario, explicó: "se trata de una operación compuesta por un terreno que pone a disposición la empresa; el aporte de la Provincia para las obras de infraestructura; y estamos viendo si nosotros podemos aportar los proyectos urbanísticos para el loteo. Entre todos estos participantes, existe la posibilidad de constituir un fideicomiso. A medida de que se irían haciendo las inversiones, se realizarán las obras y se empezará a comercializar. La Provincia se llevará el 50% de la inversión que demandarán las obras, y el resto de lo que se recupere quedará en manos del fideicomiso y de Rafaela Alimentos. Nosotros participaremos de la elaboración de los proyectos y posiblemente en la comercialización de los terrenos que se hará por etapas. Primero la provincia recuperará la inversión y posteriormente, se irá del Fideicomiso y los terrenos que quedan los terminan comercializando Rafaela Alimentos. Pero todos tenemos la intención de participar en la elaboración del precio del metro cuadrado".En cuanto a la infraestructura necesaria, contemplaría "apertura de calle, energía eléctrica, gas natural, agua potable y cloacas".Por ahora, el trámite administrativo está en marcha. "Es una herramienta financiera que nos llevará tiempo hasta materializarla. Pero hoy, tanto el personal municipal como el del Gobierno de la Provincia, ya se encuentran trabajando en ese sentido", agregó.Finalmente, el Jefe de Gabinete resaltó el trabajo realizado en los últimos tiempos para favorecer el desarrollo industrial y dotar de infraestructura a la ciudad para la radicación o el traslado de empresas que estén funcionando en la ciudad."En estos dos últimos años, con el Gobierno de la Provincia y el Centro Comercial hemos tenido avances en materia de infraestructura, como el nuevo acceso y la pavimentación de calles internas en el PAER. Hoy podemos decir que, en un futuro no muy lejano, vamos a tener disponible dieciocho hectáreas para la radicación de empresas", concluyó Corach.