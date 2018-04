El domingo habrá una nueva edición

El próximo domingo, 15 de abril se llevará a cabo la tercera edición de Luz y Fuerza Solidario.

Jornada recreativa que nuevamente contará con espectáculos musicales, gastronomía tradicional y con alternativas saludables, entretenimientos y sorteos. A beneficio de "La Huella" y "Asociación Civil Movimiento Barrial Rafaela".

Para aportar mayores detalles del emprendimiento nos visitaron Eduardo Pignata, Gastón Maldonado y Franco Comelato, jóvenes integrantes de la organización sindical.

Comelato destacó que " esta es la tercera vez que la realizamos, la propuesta surge a través de un grupo de jóvenes que formamos la Agrupación '7 de Noviembre' que trabajamos para el sindicato y para colaborar con él, que siempre nos reunimos considerando qué podemos realizar, no sólo para el gremio, sino también a través de propuestas solidarias como la presente, en ocasiones distribuimos útiles escolares, juguetes, para el Día del Niño, alimentos y diversos elementos a inundados, hasta que surgió esta propuesta, el año pasado, en abril, que resultó un éxito y decidimos reiterarla, con la idea de hacerla dos veces por año, variando las instituciones a las que otorgamos el beneficio.

la realización se lleva adelante con características de festival artístico-musical conjugado con atractivos diversos para la familia y público en general de todas las edades.

Será a partir de las 16 en el predio del Campo de Deportes ubicado en calle Leandro Cachero al 400 (barrio Belgrano).

En esta oportunidad dos serán las instituciones beneficiadas : la Asociación Civil Movimiento Barrial Rafaela y El Centro La Huella.

Gastón Maldonado puso énfasis en señalar que " el año pasado el encuentro fue declarado de interés por el diputado Omar Martíneza y el intendente, Luis Castellano, y este año ocurrirá lo mismo, seguimos contando con la colaboración de la Intendencia, de distintos senadores y distintos diputados.

Agregó luego que la jornada "contará con dos bandas Badu Pop, de Santa Fe que rinde tributo a Gustavo Ceratti, la Quinta Cumbia, de nuestra ciudad y una banda de percusión, de Susana, que se llama El Bodegón, además vamos a tener algo más gastronómico, contaremos con distintas entidades que estarán colaborando como el bar Artemio que ese día cierra sus puertas para abrir en el marco de Luz y Fuerza Solidario, y habrá pequeños emprendedores de la parte gastronómica con pochoclos, alimentación saludable, tortas, cosas dulces, para el mate, variado para que la gente tenga para disfrutar de una estupenda tarde dominguera.Como en las ocasiones anteriores, la gastronomía ocupará un lugar central, con servicio de cantina y además de los nombrados se contará con la presencia "Dulcería Alquiler de Candy Carts" y "Flor de Ceibo". También habrá otros stands como el "Picadas Todo Tabla, Todo Cuchillo", configurando opciones de menúes tradicionales y alternativos (saludables, orgánicos). y para los más chicos habrá castillo inflable.

"Al tratarse de una realización solidaria, le damos también un espacio a ARPA, con la intención que puedan ofrecer mascotas en adopción a las familias que asisten al encuentro", señaló Eduardo Pignata.

La entrada consistirá en un litro de leche u otro alimento no perecedero. También y como opción podrá adquirirse un bono por un valor de 50 pesos.

Los alimentos serán destinados a la "Asociación Civil Movimiento Barrial Rafaela", que despliega una importante labor social en barrios del norte de la ciudad, especialmente en Barranquitas. En tanto que el dinero colectado a través de los bonos-contribución será donado al Centro "La Huella" de enorme y reconocida labor en la contención y desarrollo de personas con capacidades diferentes. Cabe aclarar que, con la compra de dichos bonos, se adquirirá el derecho a participar del sorteo de muy importantes premios, tales como estadías en Cosquin, dos vuelos de bautismo, lámparas, estadías a distintos puntos del país, Cataratas, Salta, etc.