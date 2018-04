Rafaelinos se destacan con el asado a leña

Lautaro Sabater, Sebastián Cabral y Ricardo Rodríguez terminaron en segundo lugar en el Campeonato Sudamericano de Asadores y Cocina a Leña que se realizó el pasado fin de semana en Brasil y fueron invitados para viajar al Mundial que se llevará a cabo entre el 9 y 10 de junio en Suecia, según explicaron durante una entrevista que ofrecieron ayer en los estudios de Radio Rafaela.Organizado por la Asociación Mundial de Asadores y Barbacoa en Campo Grande, el evento reunió a 13 equipos de Latinoamérica, entre ellos brasileros, chilenos, venezolanos y un único equipo argentino integrado por el rafaelino Cabral, el cordobés Rodríguez y el santafesino Sabater, aunque los dos últimos ya son de Rafaela por adopción."Había que presentar tres platos distintos cocinados en cocina a leña, la guarnición, el plato principal todo en base a leña, no se trata del asado tradicional, hicimos platos vegetarianos, cerdo, pollo, cupín, pescado y la costilla vacuna, platos elaborados cocinados a leña", explicó Rodríguez.Como el certamen -al que llegaron por invitación de la Asociación Argentina de Parrilla y Barbacoa- fue una preclasificación para el Mundial de la categoría gastronómica que se efectuará en Suecia dentro de dos meses, tras terminar en el podio los rafaelinos fueron invitados a viajar y ya sueñan con esa posibilidad.Consultados acerca de la organización, Cabral sostuvo que "cada equipo estaba integrado por 3 personas y el evento se desarrolló a lo largo de 3 días, el primero de reconocimiento y el sábado y domingo en lo que debíamos cocinar 3 platos por día"."El predio se abría a las 8 de la mañana, se hacía entrega del carbón y de la leña y se estipulaba el horario de entrega de platos al jurado, que estaba integrado por 6 personas, 4 de Brasil, 2 de Chile y 1 de Argentina, coordinados por un inglés. Las entregas no decían el nombre de país, los platos se identificaban por un número", detalló Sabater.Durante dos días, los jueces puntuaban los platos y al final de la segunda jornada de la competencia se daba a conocer la premiación y se revelaban los ganadores por categorías."Comenzábamos temprano, la primera presentación era a las 12:40 del mediodía, y el último plato lo entregábamos pasadas las 16, aunque cada 10 minutos había entrega de 2 platos por equipo, con media hora de descanso para los jueces al terminar cada ronda para que tengan un descanso al paladar", explicó Cabral.Para Rodríguez la participación en este Campeonato "fue una experiencia divertida, el plan era proponer algo distinto, desarrollar platos fuera de lo común, ellos te daban solo las proteínas y nosotros teníamos la libertad de crear el plato que quisiéramos"."En Brasil tienen un corte que es el cupín de cebú que es la joroba del cebú, es extremadamente duro, lo cocinamos durante 7 horas y no aflojaba", cuenta con una dosis de humor el equipo de cocineros argentinos que, en cierta medida, integraron una suerte de Selección argentina. "En el plato vegetariano libre hicimos una pasta, raviol y tortellini con una salsa de tomates quemados y albahaca frita. Nos salió muy bien", agregaron.Los rafaelinos resultaron ganadores en la categoría cerdo: "Hicimos sandwiches desmenuzado, un proceso que nadie hizo y que fue el que más llamó la atención".Ahora el trío de cocineros rafaelinos tiene la chance de viajar al Mundial que se desarrollará en Suecia. "Hicimos un muy buen trabajo y el Presidente de la Asociación Argentina nos tentó, quedaron muy conformes y nos invitaron a participar, pero necesitamos sponsors que nos den una mano para viajar", destaca Cabral. "Son 50 cupos de todo el mundo, la sede es Suecia, nos encantaría representar al país, creemos que tenemos la responsabilidad y capacidad necesaria para hacerlo, pero nosotros tenemos nuestros negocios en los que trabajamos todos los días", agrega Sabater."Es una experiencia hermosa representar al país, es impagable subir al podio y que personas de otros países te aplaudan, pero no está en nuestra posibilidades costearnos el viaje al Mundial, necesitamos que la gente nos ayude", finalizó Rodríguez.