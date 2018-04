Llaman a paritaria docente, pero sin hablar de salario

“Lo que nos interesa es que en el ámbito de las paritarias podamos destrabar el conflicto y no seguir en esta situación”, manifestó el ministro de Gobierno, Pablo Farías.

Los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, y de Educación, Claudia Balagué, recibieron ayer en Casa de Gobierno en la ciudad de Santa Fe, a las secretarias generales de AMSAFÉ, Sonia Alesso, y de Sadop, Patricia Mounier, con el objetivo de avanzar en el temario de la próxima reunión paritaria. El ministro de Gobierno, Pablo Farías, reafirmó que la "política salarial está definida" y ratificó el descuento de días no trabajados.

Al respecto, Farías expresó que en el encuentro “avanzamos en diversos aspectos, ya que los dirigentes nos hicieron planteos sobre muchas situaciones de la vida docente y de cómo se aplican e impactan los aumentos salariales en las distintas categorías”.

“De cada planteo van a tener una respuesta en la mesa paritaria. Lo que vamos a hacer en estos días es elaborar el temario y luego convocar a los gremios”, añadió. Tras el encuentro, el gobierno confirmó que está en "análisis" una nueva convocatoria a paritaria docente, con día y horario a confirmar.

Luego, Farías destacó que “la paritaria nunca se cerró, hay muchos temas que seguir tratando. Estamos analizando la nueva convocatoria a paritarias, porque básicamente lo que nos interesa es que en ése ámbito podamos destrabar el conflicto y no seguir en esta situación”.

Finalmente, ratificó que, desde el gobierno provincial, “siempre planteamos que las medidas de fuerza no son la salida, necesitamos un marco de cierta paz, y de volver a la normalidad en las escuelas, que tengamos un período que permita que se normalice el dictado de clases ya que eso favorece los ámbitos de trabajo y de negociación”.



REPRESENTANTES GREMIALES

Por su parte, Alesso afirmó que “los dos gremios planteamos todo el escenario de los problemas que nosotros advertimos y vamos a ver qué pasa de aquí en adelante”.

Por su parte, Mounier aseguró que “para nosotros el único marco que es válido es el de la paritaria, porque estamos convencidos de que ese es el ámbito donde, además de discutir, se homologa cualquier tipo de acuerdo al que se pueda llegar”.

También estuvieron presentes el secretario general de Sadop - delegación Rosario, Martín Lucero; y el secretario adjunto 1º de AMSAFÉ, José Francisco Testoni.