Nuevo Centro de rehabilitación neurológica

Autoridades del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) y del Grupo Sancor Seguros presentaron de manera oficial el Centro INECO-CITES de Rehabilitación Neurológica, Investigación y Conocimiento, una iniciativa que surge de la alianza estratégica que ambas entidades formalizaron a fines de 2017.La realización tuvo lugar en el edificio donde funcionará el mencionado centro (Marcelo T. de Alvear 1632, CABA). Participaron del acto José Sánchez, presidente de Sancor Seguros; Alejandro Simón, presidente de CITES y CEO del Grupo Sancor Seguros; Nicolás Tognalli, director de CITES; Facundo Manes, presidente de Fundación INECO, Gastón Manes, fundador y presidente del Grupo INECO y Marcelo Savransky, tesorero de Fundación INECO.La puesta en marcha de este polo de conocimiento e innovación se enmarca en el acuerdo celebrado entre Fundación INECO y CITES (Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social, incubadora tecnológica del Grupo Sancor Seguros) para promover el desarrollo, la creatividad y el emprendedurismo tecnológico con base neurocientífica.Demandará un año de obra y una inversión inicial de 80 millones de pesos en la más novedosa tecnología en materia de neurorehabilitación basada en terapias no farmacológicas como la robótica, la realidad virtual, el biofeedback y la estimulación cerebral no invasiva, entre otras.La génesis del proyecto y sus singulares características potenciarán la tarea de consolidar aún más las alianzas estratégicas con los principales centros de investigación y universidades del mundo, propiciando ser sede de encuentros científicos nacionales e internacionales, dando a la educación y formación un espacio preponderante.El Presidente de Fundación INECO, Facundo Manes, sostuvo: “Frente a las crisis económicas alrededor del mundo, muchos piensan que la investigación científica debe generar réditos económicos y que la ciencia básica es un «lujo» reservado sólo para economías ricas. Tenemos que gastar menos energía en discutir si Argentina debe priorizar la investigación y el desarrollo tecnológico y debatir cómo la ciencia puede contribuir al desarrollo económico y social del país. La inversión en ciencia básica es inversión en conocimiento y el conocimiento repercute en toda la sociedad y contribuye al progreso, sobre todo en las naciones que más desarrollo y equidad social necesitan”.En tanto, Alejandro Simón, presidente de CITES y CEO del Grupo Sancor Seguros, manifestó: “Estamos convencidos de que una Nación se hace grande a partir de una base de pequeñas y medianas empresas de alto valor agregado, que investiguen, desarrollen, capaciten y generen puestos de trabajo calificados. No podemos pedirle todas las soluciones al Estado: como empresarios e integrantes de la sociedad civil, cada uno de nosotros, desde el rol y el lugar que ocupamos, podemos ayudar a generar mejores condiciones que permitan potenciar las economías regionales y contribuir al crecimiento económico de nuestra Argentina con equidad social”.Ubicado en el corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el centro estará destinado al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de todas las patologías cerebrales, tanto de adultos como de niños, lo que permitirá brindar asistencia a más de 15 mil pacientes por año. De esta forma, mediante el uso de nuevas tecnologías y poniendo la investigación al servicio de la medicina, se abre la puerta a asombrosos desarrollos que promueven una mejor calidad de vida para aquellas personas que padecen enfermedades discapacitantes.Este nuevo centro se propone también como polo en materia de rehabilitación neurológica, para ello contará con un equipo multidisciplinario altamente capacitado, enfocado en la recuperación de los pacientes, para lograr su reinserción en el ámbito familiar, social y laboral. Dispondrá de 29 consultorios y 7 salas de tratamiento grupal, además de un gimnasio de 200 metros cuadrados con un equipamiento tecnológico sin precedentes en nuestro país.Asimismo, el centro dispondrá de un espacio de diagnóstico y tratamiento especialmente diseñado con los más altos estándares de calidad para niños con trastornos del espectro autista. Su objetivo será mejorar la calidad de vida de los pequeños y sus familias, haciendo foco en desarrollar la autonomía, la educación y el manejo cotidiano del grupo familiar en su conjunto. Así, se estará brindando una atención de excelencia a una de las condiciones con mayor prevalencia en la infancia, entendiendo que es en los primeros años donde se encuentran las posibilidades de intervención más efectivas.Con el apoyo de la Fundación INECO y Fundación Grupo Sancor Seguros, la educación y formación tendrán un espacio preponderante en este proyecto, que fortalecerá la tarea de potenciar las alianzas actuales con los principales centros de investigación y universidades del mundo, con la posibilidad de constituirse en sede de destacados encuentros científicos nacionales e internacionales. Para tal fin, sus instalaciones contarán también con un auditorio de 300 metros cuadrados con capacidad para 350 personas y un equipamiento tecnológico de última generación.