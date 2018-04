Ciciliani: “la producción primaria no será gravada”

La ministra de la Producción de Santa Fe CP Alicia Ciciliani y el secretario de Industria Lic. Emiliano Pietropaolo visitaron anteayer la Sociedad Rural de Rafaela, siendo recibidos por sus directivos con motivo de tratar una importante agenda de temas de urgencia y necesidad para el sector agropecuario, en el marco de una gira que realizaron los funcionarios por distintos lugares de nuestra ciudad. También estuvieron presentes autoridades del Nodo Rafaela y legisladores.Inicialmente recorrieron el Salón de Industrias, recientemente renovado cumpliendo el proceso de puesta en valor como patrimonio arquitectónico que fuera posible gracias al aporte económico del gobierno provincial. La Ministra se mostró gratamente impresionada por la magnitud del salón, el acervo arquitectónico y los logros de la obra de recuperación.Posteriormente se trataron, en la sala de sesiones los siguientes temas:la Ministra comunicó que el 9 de abril el gobernador Lifschitz había firmado la declaración con número 648 y que ésta alcanza a los distritos ya acordados.La modalidad de aplicación es acceder al formulario a través de www.santafe.gob.ar , descargar la planilla, completarla y llevar al nodo Rafaela o a las oficinas de SRR. Es importante aclarar que no es necesario adjuntar fotocopias de contratos o impuestos.A partir de contar con el certificado se habilitan las medidas paliativas que anunció el presidente Macri en Expoagro mediante Banco Nación.a propósito de la entidad financiera se insistió en que se ponga mayor esfuerzo en agilizar la llegada de la información y las normativas necesarias a las sucursales, ya que el retraso en las comunicaciones hace ineficiente el sistema.vinculado a ello los directivos de la SRR marcaron las consecuencias negativas de la ausencia de una entidad financiera provincial, que podría constituir una herramienta muy eficiente para que el gobierno provincial cuente con la posibilidad de canalizar la ayuda financiera en estos casos.se referenció la profunda sorpresa del sector por el proyecto de ley presentado por el diputado Claudio Palo Oliver, que la propia Ministra salió a contraponer. "El productor es un aliado muy importante a través de las buenas prácticas aplicadas a los fitosanitarios”, subrayando que se debería reflotar el proyecto de ley de la diputada Inés Bertero que trató de impulsar durante varios años sin resultados positivos.se presentó la inquietud acerca de la ambigüedad del tema tributario en el que los productores de categoría “exento”, pasaron a ser “sujetos gravados” con alícuota 0%, en tanto esté en vigencia la ley Mi Pyme que vence en diciembre 2019. Ante la consulta sobre qué pasará el 1ro. de enero de 2020 la Ministra aseguró: “No se va a gravar la producción primaria”.desde el gobierno provincial se argumentó que la EPE compra y distribuye la energía, que no la genera con lo cual es mínima la injerencia que tiene en el incremento de tarifas a pesar de que el Gobernador con el Ministro Aranguren están realizando gestiones para que no haya aumentos. Asimismo se solicitó que las facilidades de pago que se otorgan a áreas gastronómicas y hotelería se hicieran extensibles al sector agropecuario.se confirmó el apoyo y la continuidad de la actuación del 2017 y se fijó una agenda con diferentes referentes provinciales para el avance en temáticas específicas.Como hilo conductor del encuentro se destaca la actitud de la Ministra de ponderar que es necesario trabajar en permanente consenso entre todos los referentes involucrados: Presidente de Banco Nación, Ministro de Agroindustria de la Nación, el gobierno provincial y las entidades gremiales que representan el sector.