Todavía no está calculado el tamaño de la inversión

El jefe de Gabinete, Marcos Corach, indicó que todavía no se puede calcular cuánto dinero demandará la inversión que deberá hacer la Provincia para las obras de infraestructura y la empresa con la entrega del dinero."Todavía no está monetizado, porque la infraestructura depende del proyecto y todavía no está elaborado. Lo que sí está hecho es un estimativo de la obra de infraestructura y cuánto es el costo de mercado del terreno en ese espacio. Pero no quiero arriesgar. Pero sí sabemos que estamos hablando de mucho dinero", comentó en declaraciones a "Algo dirán", en Radio Galena (94.5 Mhz).En otra parte de la entrevista recordó que "Rafaela ya había realizado una inversión de este tipo hace 20 años, con el PAER. Y nos llevó 20 años terminar toda la infraestructura del sector".