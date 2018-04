Marc Márquez afirmó que respetará su ADN

Parecía que el duelo Márquez-Rossi era cosa del pasado. Sin embargo en Termas de Río Hondo ello se reavivó tras el toque del español al italiano, quien terminó en el pasto y perdiendo valiosos puntos en un campeonato que recién comienza.

Sin dudas que el "estilo" Márquez ha comenzado a marcar una época dentro del MotoGP. La nueva generación viene empujando y el español afirma que no cambiará. "Voy a seguir siendo el mismo", opinó de manera contundente.

Y también se refirió a lo sucedido con Rossi. "Por mala suerte toqué a Valentino y después cuando entró a la hierba se cayó. Entendí el error, fue mío y fui penalizado por ello".

¿Cómo vivió el español lo que vino después? Apenas llegó al box de Rossi para hablar sobre lo sucedido, una catarata de insultos cayeron sobre el campeón. "Cuando me quité el casco lo primero que hice fue ir y pedirle disculpas porque es algo que le puede pasar a todo piloto. Estamos todos yendo al límite, pero estoy tranquilo porque al final fue un error y lo importante es aprender de ello. En esa remontada cometí algún error, fui penalizado y lo entiendo, como le ha pasado a muchos pilotos", reconoció Marc.

¿Y de ahora en más cómo seguirá Márquez? El español no dudó en su respuesta: "manteniendo el mismo ADN" y yendo siempre "al límite".



PEDROSA OPERADO

El español Dani Pedrosa se recupera de la intervención quirúrgica en su muñeca derecha, luego de la lesión sufrida debido a una caída en la carrera disputada en Termas de Río Hondo.

El resultado de la operación fue satisfactorio y ahora el piloto de Honda deberá someterse a una evaluación en 48 horas para saber si todo está bien y empezar su rehabilitación.

Si bien los plazos son cortos y su presencia en Austin está en duda, aun no se descarta que pueda ser de la partida en el Gran Premio de las Américas. En el supuesto caso de que Pedrosa no estuviera listo para la cita norteamericana, lo reemplazará el probador y reserva de la casa japonesa, Stefan Bradl.



¿CAMBIA LORENZO?

Uno de los rumores del fin de semana en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, escenario de la segunda fecha del Mundial MotoGP, fue la posible contratación de Jorge Lorenzo por parte de Suzuki en el 2019.

El equipo oficial japonés ya no tendría más paciencia con Andrea Iannone, quien tiene peor performance que Alex Rins -fue tercero en la carrera de Santiago del Estero- y un contrato más oneroso.

El español sería una de las cartas fuertes que se jugaría para los próximos años, pero Lorenzo, al ser consultado sobre esa opción, dijo que está "muy bien y concentrado en mi proyecto con Ducati, que hoy es mi único objetivo".