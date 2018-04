Dicen que el sospechoso no estuvo en la escena

El Dr. Federico Scarinci, abogado del acusado del femicidio de María Luisa Retamoso en Suardi, José Córdoba, comentó que una de las principales pruebas que tiene para defenderlo es que el día del hecho Córdoba estuvo siendo atendido en la clínica de San Guillermo en horas de la mañana y de la tarde, por lo cual no podría haber estado en Suardi, configurando esta una perfecta coartada.

De acuerdo a lo consignado por Radio Belgrano de Suardi, Scarinci habría declarado además que, "existen registros y si bien solicitamos imágenes de las cámaras del lugar, lamentablemente la clínica mantiene un registro de 7 días por lo que no pudimos contar con ese material. No obstante reclamamos una serie de medidas para corroborar lo que decimos", señaló.



TESTIGOS

El abogado también dijo que hay dos testigos que dicen haber visto a María Luisa días después del 21 marzo.

Uno de ellos manifestó que la vió el domingo siguiente en un local bailable de Brinkmann y el otro caminando a la vera de la ruta en cercanías de Suardi, el sábado. "Por lo tanto tenemos que seguir trabajando", afirmó el letrado.

En torno a las cámaras de las Municipalidades de Suardi y San Guillermo que muestran al sospechoso en una moto con María Luisa, dijo que no se han analizado todas las cámaras, además no se identificó la patente y la persona que manejaba tenía un casco.



ANTECEDENTES

Consultado sobre las denuncias de los años 2015 y 2016 que tuvo Córdoba por su accionar violento hacia María Luisa, opinó que sólo sirven para apuntalar la teoría de las fiscales, pero en realidad una denuncia de tres años atrás imposibilita cualquier argumento acusatorio.

Scarinci también refutó la prueba de los mensajes de texto que tenía María Luisa de parte de Córdoba, al manifestar que todavía no está comprobado qué antena tomaron los celulares, entonces son pruebas que deben ahondarse. "Si bien son evidencia, no es algo definitivo", dijo.

El abogado insistió además en que hay serias dudas de que Córdoba haya participado en el hecho.

Por otra parte defendió su tarea: "yo creo en la inocencia de mi defendido. El no reconoce el hecho por lo que estimo que Córdoba no tiene responsabilidad en el crimen", apuntó.