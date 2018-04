“De jugar al fútbol seguro no se olvidaron”

Cuando todo hacía suponer que lo de Víctor Bottaniz podía ser un interinato, hasta la llegada de un nuevo entrenador en reemplazo de Lucas Bovaglio, los dirigentes confirmaron que “Lito”, quién venía trabajando con la Reserva de la “Crema”, será el encargado de comandar el primer equipo de Atlético de Rafaela hasta la finalización del actual certamen de la B Nacional. Al torneo le quedan por jugar tres fechas y el octogonal.

“Se el plantel que tiene Atlético y tengo un dolor muy grande porque se fue Lucas, Nano, Ezequiel que son parte del riñón del club”, apuntó Bottaniz en su primer contacto con la prensa, previo a su primera práctica. “Ahora tengo la responsabilidad, con muchas ganas y vamos a tratar de acomodar un poco las cosas. Tenemos tres partidos que son muy importantes, fundamentales y trataremos como primera medida de entrar entre los 8 y pelear por el ascenso”, remarcó.

Sin dudas que lo anímico será uno de los aspectos a trabajar, y fuerte, en estos días de cara al compromiso del próximo lunes (21.05) ante Quilmes. “Hay que trabajar un poco en todo. Los resultados condicionan al futbolista. Uno por ahí no se siente de la mejor forma cuando no consigue los resultados, un poco en lo anímico, y desde mañana (por hoy) trabajaremos en Quilmes”, señaló “Lito”.

Sobre esta posibilidad que surge Bottaniz declaró: “Hay mucha credibilidad en los dirigentes para conmigo, soy un agradecido, hay mucha confianza. Me permitieron trabajar muchos años en el club. En otro momento hubiera dicho que no pero este es un momento difícil para el club, uno tiene el conocimiento profundo del plantel que armó Lucas, los conozco a la mayoría de los juveniles porque los he tenido así que es uno de los motivos por los cuales acepté este desafío que es lindo. En otro momento hubiese dicho que no, que iba a ser como forma interina. Hay un buen plantel, hay que mejorarlos un poco en lo anímico, de jugar al fútbol seguro que no se olvidaron. No hay grandes misterios, hay que tratar de poner bien la cabecita”.



CUERPO TECNICO. Junto con Bottaniz estarán Juan Pablo Amadío como ayudante de campo; Eduardo ‘Gare’ Gantile y Matías Cabral en la preparación física. Como entrenador de arqueros Marcelo Ratti.