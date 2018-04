La localidad se abre a la inmigración boliviana

Hace un tiempo que Lucas Bussi viene desarrollando la idea de crear un emprendimiento en esta localidad, referente a huertas urbanas que estarían llevadas adelante por futuros inmigrantes de la colectividad boliviana.La idea es que la Comuna les cedería (en comodato) un predio de aproximadamente 2 hectáreas. Para esto el vicegobernador de nuestra provincia Carlos Fascendini le prometió toda la ayuda que esté a su alcance con tal de que se lleve a cabo este emprendimiento.La iniciativa proviene de un grupo de inmigrantes bolivianos, algunos ya construyendo su casa en nuestra localidad, quienes vieron en Palacios el lugar ideal para llevar a cabo este emprendimiento ya que dicen contar con todos los servicios necesarios para instalarse y la proximidad a Sunchales y tener al alcance una vía de comunicación como la ruta 34.Por otra parte trascendidos que aún no se pueden confirmar pero generado por fuentes dignas de confianza, hablan de la continuidad de la remodelación del SUM Los Colonizadores, empezada el año pasado para esta época y que se detuvo por falta de mano de obra.Resulta que esta tarea ahora será encargada a un grupo de estos inmigrantes que estarían dispuestos a comenzar cuando se lo pidan.Al parecer ya estaría toda la papelería de migraciones en regla. La medida fue tomada porque en la localidad no hay mano de obra calificada y las personas que podrían hacerlo no les interesa tomar este trabajo salvo una empresa constructora de Pedro Solís quien tiene a su cargo otras obras.Habría que tener en cuenta que para acceder a Bolivia hay que firmar un compromiso de que no se le está permitido el acceso al trabajo ni a la salud a los visitantes argentinos, quienes deben hacer muchísimos papeles para trabajar. Las leyes bolivianas son mucho más exigentes que nuestras permisivas leyes.