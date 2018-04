"En los jardines vemos el compromiso de las familias", señaló Castellano

Se llevó a cabo la inauguración del Salón de Usos Múltiples del Jardín Municipal Anexo Número 2 del barrio Los Nogales. La actividad estuvo encabezada por la directora de la institución, Ana Maine, y contó con la presencia del intendente Luis Castellano, la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, la secretaria de Desarrollo Social, Brenda Vimo, concejales, docentes e integrantes de la Cooperadora de la Institución.Esta obra se realizó a partir de aportes de materiales y trabajo, tanto de la Cooperadora como del municipio. Además, desde el 2016 se entregaron $ 140.000 para este proyecto, tanto por equipamiento como por infraestructura, a través del Fondo de Asistencia Educativa.Tras el corte de cintas, el presidente de la Cooperadora agradeció a todos y "en especial a Ana (Maine), que nos acompañás en todas las ideas locas que tenemos, sólo agradecer", expresó con la voz entrecortada.El Intendente destacó que la obra era el resultado de "una conjunción de esfuerzos que estaban resumidos en la emoción del presidente de la cooperadora". Dirigiéndose a la directora de la institución, manifestó: "Cuando vos hablás de los sueños, Ana, y él se emociona de esa manera, se nota que hay mucho esfuerzo puesto detrás. Y por ahí las palabras sobran porque hay veces que con los gestos ya está todo dicho".Además, Luis Castellano agradeció a Franco, quien donó las aberturas, incluso cuando ya no vive ni en el barrio ni en la ciudad. "Franco era un vecino, que se mudó a Lehmann, pero igual quiso donar las aberturas y que estés acá esta noche también es un gesto hermoso". "Así se van construyendo las cosas, sobre todo en momentos complejos. Yo recuerdo Ana, la primera reunión que tuvimos en el patio del jardín, hace ya 4 años. Teníamos el aula, la cocina, era una cosa muy chiquita. Empezamos el desafío, que ya venía de antes, porque los sueños también venían de antes, construyéndose con una Asociación Civil que no pudo seguir, con las docentes que decidieron tomar esto para seguir adelante, y a ese esfuerzo lo empezaste a liderar vos, Ana (Maine) y empezaste a pechar en la Municipalidad para que este sea un jardín municipal más, y hoy es un anexo pero tal vez en un tiempo sea un nuevo jardín, la necesidad del sector oeste de la Ruta 34, que no había y esta maravillosa realidad de hoy de tener este SUM con la calidad que tiene, y fundamentalmente con el esfuerzo que han puesto todos los que trabajaron", describió el Titular del Ejecutivo.Hizo especial hincapié en el trabajo de los papás que colocaron los pisos, junto a un albañil, y se ocuparon de todo el tendido de la conexión eléctrica y la pintura. "No es fácil colocar los pisos, tirar los niveles, son cosas súper valorables y hacen que se dé algo fundamental para que un chico pueda educarse: que la familia esté comprometida. Eso se da en los jardines municipales, en los tres".Sobre el final, el Intendente agradeció este acompañamiento y "a todos los que participaron e hicieron posible esto y que van a hacer posible lo que falta. Nosotros desde nuestra parte, tanto con el FAE, que acompañó mucho para poder construir este salón, hasta con el sueldo de las docentes y todo lo que es el mantenimiento del jardín, que cuesta mucho, vamos a seguir acompañando"."Hay algo que nunca hay que olvidar, los únicos años que no pueden repetir los chicos son los años de Jardín de Infantes, o sea se pasó el momento y después no lo pueden hacer más. Así que hay que tratar de luchar para que eso suceda muchas más veces y de la mejor manera en la ciudad", concluyó Castellano.