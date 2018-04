País complicado

De acuerdo con un ranking mundial que realiza anualmente TMF Group, una organización especializada en prestar servicios empresarios, la Argentina es uno de los países más complicados para realizar negocios, aunque si bien la noticia es mala, no lo es del todo pues antes estábamos aún peor ya que se mejoraron dos posiciones en esa calificación, de acuerdo al resultado de los empresarios consultados, quienes además ubicaron en el primer lugar a China. El gigante asiático, una de las grandes potencias económicas y de la cual depende en gran parte el comercio mundial, es entonces según estas evaluaciones el peor país del mundo para concretar negocios.

En cuanto a la Argentina se encuentra ocupando el quinto puesto a nivel mundial, en tanto que entre sus pares latinoamericanos no es el peor ya que lo antecede Brasil quien ocupa el segundo lugar. Se produce también en este caso algo similar a China a nivel mundial, en este caso a nivel regional, ya que la brasileña es la mayor economía de esta parte del planeta.

Ampliando algo más sobre la ubicación argentina, sostiene TMF Group que la calificación surge de la complejidad contable y fiscal, y aún cuando hacia el final de 2017 se resolvieron importantes reformas tributarias, todavía no han sido suficientes como para abandonar esos lugares de avanzada entre los países más complejos para llevar a a cabo negocios.

Dentro de este curioso ranking, el cual tiene sin embargo una importancia muy sensible para el mundo de los negocios, el cual se guía por esta clase de informes como así también de otros organismos internacionales, en esta ocasión participaron 94 naciones, tomándose como aspectos salientes -se reitera- las reglamentaciones contables y fiscales de cada uno de ellos. Es que de la complejidad de las mismas, o por el contrario de la facilidad que ofrezcan a los interesados en concertar negocios y poder llevarlos adelante, depende la calificación que se les otorgue a cada uno de los países.

Dentro de este marco, y para llegar a la más completa evaluación posible, se utilizan parámetros como las normas y reglamentos contables y tributarios, junto a los riesgos que constituye el incumplimiento. De tal manera, resulta tan polémico como curioso, que dentro de estas características el país que aparece encabezando las posiciones por su escaso nivel de complejidad, es un paraíso fiscal como las Islas Cayman. Algo que, en realidad, parece restarle seriedad y significación a esta escala mundial al momento de utilizarse como elemento decisorio para hacer negocios.

En cuanto a los diez países con mayores problemas, ordenados en ese escalonamiento que lo tiene a China como primero, son luego Brasil, Turquía, Italia, Argentina, Francia, Bolivia, Colombia, México y Rusia. Por cierto que se trata de una mezcla muy llamativa, si bien cada uno en su caso responde por sus propios problemas internos, aunque confrontan aquellos que tienen más cerradas y complicadas sus tramitaciones burocráticas con otros que en cambio se inscriben dentro de una tonalidad muy marcada de apertura comercial.

Esta evaluación tan especial de la referida organización cuenta con presencia en más de 120 oficinas comerciales de 80 países, empleando a algo más de 6.000 profesionales, siendo seguido por sus clientes y empresas, que tanto en forma individual como en grupos, utilizan estos datos para definir sus inversiones.

Este informe tiene numerosas curiosidades que resultan difícil de comprender y más aún de explicar. Una de ellas es la ubicación en el lugar 89 de Afganistán en cuanto a sus facilidades en normas fiscales, ubicándose con mucha ventaja sobre Suiza 64, Corea del Sur 68, Reino Unido 72 y Estados Unidos 75. No hay necesidad de hurgar demasiado para sostener una sorpresa de esta dimensión.

Pasando a nuestra región latinoamericana, el país con mayor acceso para los negocios es Perú, ocupando el puesto 38, luego Chile 35, Uruguay 29 y Venezuela 18. La posición venezolana es más de tres veces superior a la Argentina (quinta), constituyendo otro dato complicado de poder entender, ya que conocida es la situación existente en el país bolivariano.