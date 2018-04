Argentina tendrá a Colombia como rival

BUENOS AIRES, 10 (NA) - El equipo argentino de Copa Davis será local ante Colombia en el Repechaje para volver al Grupo Mundial, en una serie decisiva que se disputará del 14 al 16 de septiembre. Así se supo tras el sorteo realizado ayer por la Federación Internacional de Tenis (ITF) en Londres donde definieron los cruces del Repechaje.

Tras el triunfo frente a Chile en la Zona Sudamericana por 3-2, que se jugó en San Juan, Argentina buscará recuperar su lugar en la élite del tenis mundial. Argentina fue preclasificada primera, según la ITF, lo que le dio algo de ventaja a la hora del sorteo.

Los Play-offs del Grupo Mundial quedaron dispuestos de la siguiente manera: Argentina (1°) vs Colombia; Gran Bretaña (2°) (local) vs Uzbekistán; Austria (local) vs Australia (3°); Suiza (4°) (local) vs Suecia; Serbia (5°) (local) vs India; Canadá (6°) (local) vs Holanda; Hungría (local) vs República Checa (7°) y Japón (8°) (local) vs Bosnia/Herzegovina.



CALENDARIO DE DEL POTRO

Luego de las semifinales del Masters de Miami, donde cayó ante John Isner, Juan Martín del Potro volverá al circuito en la segunda semana de mayo en el Masters de Madrid y comenzará su gira en polvo de ladrillo, la superficie que menos le rinde al tandilense. Después de competir en la capital española, viajará al Masters 1000 de Roma y luego será el turno de Roland Garros.

El N°6 del mundo, que este año ganó el Masters de Indian Wells al vencer a Roger Federer (6-4, 6-7[8] y 7-6[2]) y conquistó el ATP 500 de Acapulco (venció por 6-4 y 6-4 al sudafricano Kevin Anderson), estuvo a un triunfo de escalar al N°3 del mundo si derrotaba a Isner.

En Europa, tendrá la chance de sumar más puntos porque no defiende muchos. Llegó a los cuartos de final de Roma, donde cayó ante Novak Djokovic (6-1 y 6-4) y obtuvo 180 puntos. Después, no compitió en Madrid aunque sí participó en los ATP 250 de Estoril (luego de Miami) y Lyon (luego de Roma). En ambos llegó a la segunda rueda y sumó 20 puntos en cada uno. Por último, en Roland Garros defiende 90 puntos. Llegó a la tercera rueda donde perdió con Andy Murray (7[8]-6, 7-5 y 6-0).