Con día, hora y árbitro

Tras el ciclo de Lucas Bovaglio al mando de Atlético de Rafaela, el primer juego sin el “Moncho” al mando ya tiene día, hora y árbitro confirmado. La “Crema”, bajo la conducción de Víctor Bottaniz, estará recibiendo a Quilmes el próximo lunes 16 a las 21:05 (TyC Sports) con el arbitraje de Pablo Díaz, juego correspondiente a la fecha 23ª del torneo de la B Nacional.El programa completo de partidos: Agropecuario vs Almagro (Lucas Comesaña), Aldosivi (MDP) vs Los Andes (Maximiliano Ramírez), All Boys vs Gimnasia (J) (Julio Barraza), Atlético de Rafaela vs Quilmes (Pablo Díaz), Brown (Adrogué) vs Dep.Santamarina (Sebastián Ranciglio), Dep. Morón vs Sarmiento (Luis Alvarez), Ferro vs Estudiantes (SL) (Fabricio Llobet), Flandria vs San Martín (Tuc) (Pablo Dóvalo), G.Brown Madryn vs Nueva Chicago (Pedro Argañaraz), Indep.Riv.(Mza) vs Dep. Riestra (Alejandro Castro), Juv.Unida de Gualeguaychú vs Instituto (Cba) (Nazareno Arasa), Mitre (SdE) vs Villa Dálmine (Gerardo Méndez Cedro).