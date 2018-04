Agostini habló de Márquez

Pasará mucho tiempo hasta que se deje a un lado la polémica que generó el Gran Premio de Argentina 2018 de MotoGP. Las opiniones respecto al accionar en pista de Marc Márquez con sus rivales y las declaraciones de Valentino Rossi, uno de los perjudicados, al respecto. Habló de ello el italiano Giacomo Agostini, el único piloto de la historia capaz de ganar 15 mundiales y 122 triunfos, opinó de ello. "Lo de Márquez fue tonto, y digo esto como un amigo. Los estaba comiendo, podía esperar hasta la siguiente curva para preparar mejor los adelantamientos. No lo quiero defender, pero también debemos ver la situación: la tensión que hay, no estás tan lúcido como sentado en un escritorio", marcó. "Incluso si las excusas (de Márquez) no fueron aceptadas (por Rossi), si Márquez hubiera esperado 20 minutos, tal vez las aguas se hubieran calmado", consideró. "Estas cosas sucedieron, suceden y sucederán, no deberíamos agrandar ni hacer drama", refirió.Asegura Agostini que el leridiano no merece ser desclasificado. "Ya ha sido castigado en carrera, si lo hacen cada vez, entonces no corremos más", dijo. Luego, se manifestó respecto a los dichos por su compatriota Rossi: "No es cierto lo que Rossi dice, que Márquez apunta a la pierna de los pilotos". Según Agostini, hay demasiada repercusión al respecto: "Todo el mundo está exagerando. Lo que pasó entre Márquez y Rossi le pasó a todos, me pasó a mí, le pasó a Valentino Rossi, en esta carrera también con Zarco y Pedrosa".Dani Pedrosa pasó por el quirófano del Hospital Universitari Dexeus de Barcelona en la tarde de este martes para fijar la fractura del radio distal de su muñeca derecha, producto de su fuerte caída, lanzado por el aire cuando patinó la rueda trasera de su Honda, en la primera vuelta del Gran Premio de Argentina. El desafortunado hecho se dio por la irrupción en el interno de la última curva por parte del francés Johann Zarco, con similitudes a la maniobra que luego se produciría con Marc Márquez y Valentino Rossi pero con la diferencia de que Zarco la libró sin penalidad. Aunque en Clínica Móvil no apreciaron fractura, pero una vez que la inflamación bajó se hizo la revisión completa. En la mañana del martes, en Barcelona, el doctor Xavier Mir ha detectado la lesión y se programó la intervención de manera inmediata.