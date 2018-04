El Merval subió 1,2%

El índice Merval avanzó este martes un 1,2% a 32.222,40 unidades, estimulado por la gran performance de Wall Street después de que China prometiera abrir su economía y disminuir aranceles, lo que alivió los temores a una guerra comercial con EE.UU. También ayudó la suba del crudo en los mercados internacionales.Aunque nuevamente bajo un volumen que no reacciona y sigue siendo demasiado acotado ($ 592,7 millones) por la escasa participación de inversores (inclinados por el ¨wait and see¨), el panel líder fue impulsado en especial por papeles del sector petrolero, luego de que el barril WTI trepara 3,3% a u$s 65,51.En ese contexto, se destacaron las acciones de Petrobras (4,3%), luego de la revisión de la nota de la compañía por parte de Moody's a "Ba2" desde "Ba3". El podio lo completaron Ternium (4%); y Tenaris (3,2%). (Fuente: Ambito.com)