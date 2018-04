BUENOS AIRES, 11 (NA). - Una campaña global para concientizar sobre la enfermedad de Parkinson fue lanzada en el marco del Día Mundial de esta patología, que se conmemora hoy.La campaña #UniteForParkinsons es impulsada por la Asociación Europea de la Enfermedad de Parkinson (EPDA), con el apoyo de Medtronic y la comunidad en línea Parkinson.A través de un documental sobre un día en la vida de pacientes de diversas partes del mundo y la manera en la que, a pesar de su condición, lo aprovechan al máximo, invitan a sumarse en las redes sociales con el Hashtag #UniteForParkinsons o a través de: www.facebook.com/ParkinsonyYo.La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo, afectando aproximadamente a 6.3 millones de personas.La Organización Mundial de la Salud estima que el número total de pacientes se duplicará para el año 2030, actualmente afecta entre el 1 y 1.5% de la población de adultos mayores, en Argentina.Si bien el temblor suele ser el síntoma principal, este afecta sólo al 65% de ellos.Los síntomas del Parkinson comprenden aquellos de tipo motor: lentitud, mayor esfuerzo para mover las extremidades y dificultad para caminar.Así como síntomas no motores, como: trastornos del sueño, dolor de articulaciones o espalda, estreñimiento, pérdida del olfato, depresión, ansiedad y problemas urinarios, entre otros.Usualmente los síntomas no motores se presentan varios años antes de los primeros síntomas motores , además de que no todos los pacientes los presentan.La diversidad de síntomas, junto con una falta de información entre la población general, hacen que el diagnóstico de la enfermedad se retrase y consecuentemente se pospone el acceso a un tratamiento temprano, limitando prematuramente la calidad de vida .Si bien no existe una cura para la enfermedad de Parkinson, hay terapias físicas, opciones farmacológicas y, más adelante quirúrgicas, que ayudan a controlar eficazmente los síntomas durante muchos años, lo que permite a los pacientes mejorar su calidad de vida.