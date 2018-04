Las tarifas de la EPE

No podía faltar en la agenda del encuentro de la ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, con autoridades del Centro Comercial e Industrial el aumento de las tarifas eléctricas dispuestas por la EPE que dispararon una ola de quejas de usuarios residenciales, comerciales e industriales."Es uno de los temas prioritarios de los santafesinos y del Gobierno provincial", admitió la funcionaria y recordó las medidas anunciadas el lunes por el gobernador, Miguel Lifschitz que comprenden planes de pago, financiación y créditos. Al mismo tiempo, recordó que "el Gobernador le ha mandado una carta al ministro de Energía (Juan José) Aranguren en la que solicitó que no haya nuevos aumentos en el mercado mayorista" a la vez que insistió en diferenciar las responsabilidades entre Provincia y Nación. "Todos tienen que saber que la política energética la fija el gobierno nacional quien ha decidido un cambio en las tarifas para hogares y sectores productivos que cambió radicalmente en los últimos dos años", dijo."Vamos a acompañar a todos los sectores productivos a reclamar al Gobierno nacional. Necesitamos gradualismo para recuperar los costos de producir energía. No podemos pasar de un modelo de regalar la energía a uno de recuperación en un año y medio todos los costos. Hay que tener en cuenta la situación económica.-financiera y el impacto de varias variables y no estar con esta política inflexibles. La EPE antes compraba el Megavatio a $50 y ahora lo compra a $1000", ejemplificó en medio de los planteos de los integrantes de la Comisión Directiva de la gremial empresaria.