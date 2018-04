Copa Davis: Argentina con Colombia por el repechaje

Se realizó este martes en Londres los choques para septiembre por repechaje para ingresar al Grupo Mundial en el 2019. El equipo liderado por Daniel Orsanic jugará en casa frente a Colombia por el grupo Americano, entre el 14 y 16 de septiembre. No hay indicios sobre la sede, habida cuenta que en mayo hay elecciones en la Asociación Argentina de Tenis.



Argentina en este sorteo, partió como preclasificada por estar segunda en el ranking (el líder es Francia, que está en semifinales y jugara con España , el pasaje a la final). Esta serie se jugará durante tres días y con todos los partidos a 5 sets, igual que el grupo mundial (excepto que le definición llegue antes).



Recordamos que el equipo argentino que le ganó a Chile en San Juan estuvo liderado por Diego Schwartzman (15), Guido Pella, Nicolás Kicker, Máximo González y Guillermo Durán.

Colombia, que superó a Brasil, estuvo integrado por Daniel Galán, Santiago Giraldo, Alejandro González y la pareja de dobles, una de las mejores del mundo, Juan Sebastián Cabal y Roberto Farah.

Las estadísticas dicen que jugaron dos veces entre sí, ambas con triunfo argentino, la primera en 1998 en Buenos Aires ( 5-0) y en el 2000 en Bogotá (4-1) siempre por el Grupo I Zona Americana.

Además de Argentina-Colombia, los otros cruces son:

-Gran Bretaña vs. Uzbekistán

-Austria vs. Australia

-Suiza vs. Suecia

-Serbia vs. India

-Canadá vs. Holanda

-Hungría vs. República Checa

-Japón vs. Bosnia-Herzegovina