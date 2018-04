Lifschitz anunció medidas para hacer frente a la suba de tarifas eléctricas

El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, anunció ayer un paquete de medidas que adoptará su gobierno para hacer frente al aumento de la tarifa energética dispuesto a nivel nacional a la vez que envió una carta al ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, para “pedirle que durante 2018 no se incrementen nuevamente los costos de la energía mayorista. Esta previsto por Nación un nuevo incremento para el segundo semestre y nosotros le estamos planteando que pospongan ese incremento y que durante el resto del año no haya nuevos incrementos en el costo mayorista de la energía”.“Estamos solicitando que disminuya el costo de los intereses que se le cobra a la EPE (Empresa Provincial de la Energía) y a todas las empresas provinciales en el caso de que haya mora en el pago o se posponga el pago de la energía a nivel nacional porque si así ocurre, nosotros también tenemos más facilidades para ofrecer planes de financiamiento a nuestros propios clientes, sobre todo a los usuarios comerciales e industriales”, afirmó el gobernador.“También estamos pidiendo que se incorpore a Santa Fe al conjunto de las provincias del noroeste argentino que tendrán un régimen especial que se aplicará durante los próximos años”, sostuvo Lifschitz acompañado por la ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, y la secretaria de Energía, Verónica Geese.“Este domingo leíamos un informe que hacía referencia al impacto que está teniendo el aumento de la tarifa en el conjunto de las provincias entre 2012 y 2015, cómo pasó a incrementarse la cuota o la parte de los sueldos promedio que se dedican al pago del servicio de energía, luz y gas, que subió del 1,4% al 6% del salario promedio. Esto tiene que ver claramente con la política que estableció desde el principio el gobierno nacional en materia de quita de subsidios, con una estrategia de realismo brutal, de llevar en poco tiempo el costo de la energía al valor real y trasladarlo de esa manera a los usuarios finales”, remarcó el gobernador.“Nosotros se lo habíamos advertido en su momento al ministro de Energía, muchos gobernadores lo hicimos a principio de 2017, pero en ningún momento eso hizo cambiar la estrategia fijada por el gobierno y que viene implementándose de manera frecuente, dos o tres a veces por año a lo largo de los últimos dos”.En referencia a la situación particular de la EPE, Lifschitz destacó que “este trabajo de distribuir la energía, de llevarla a cada rincón de la provincia, en cada pueblo implica realizar inversiones que tienen un costo operativo y se suman al costo mayorista que debemos pagar al sistema interconectado”.“El costo que tiene la EPE, que muchas veces de manera malintencionada se compara con la ciudad de Buenos Aires, no tiene nada que ver porque son realidades absolutamente distintas. El costo de la distribución de la energía en Santa Fe puede asemejarse a provincias como Córdoba, eventualmente Entre Ríos, por la extensión y por la cantidad de puntos que hay que abastecer, porque tenemos que llevar potencia a muchos lugares de la provincia donde hay desarrollos industriales, en el norte, en el centro, en el sur y en los grandes centros urbanos”, enfatizó el gobernador.LAS MEDIDASLas acciones dispuestas por el gobierno provincial involucran distintas áreas gubernamentales y a la Empresa Provincial de la Energía, y beneficiarán a los usuarios domiciliarios, pequeñas y mediana empresas.Incluyen el financiamiento, créditos y planes de pago, medida que también alcanzará a los sectores comerciales, industriales y turísticos con el objetivo de sostener la competitividad del mercado en un contexto inflacionario que los apremia más allá del aumento del costo de la energía.En lo que respecta a las acciones directas que deberá adoptar la EPE, Lifschitz dispuso que se reduzcan las tasas de recargos por mora y para la financiación de convenios de pago, y se establecerán según el tipo de usuario (PyMes, comercios pequeños, industrias grandes, etc.).Asimismo, se extremarán las medidas tendientes a asegurar la medición en tiempo y forma de los consumos: se realizarán operativos masivos para detectar el hurto de energía y se colocará un simulador web de consumo y facturación para que los usuarios puedan tener un control más directo.El gobernador señaló, además, que es importante el apoyo a los sectores productivos y en ese sentido informó que se dispuso el financiamiento para usuarios de comercios, hoteles y gastronomía y servicios culturales que tengan facturas bimestrales de hasta 200 mil pesos. Podrán abonar las deudas de 2017 y los primeros dos bimestres de 2018 en cuotas a tasa de interés del 50% de la Tasa Nominal Anual (TNA) pasiva del Banco Nación, a partir de próximo 19 de abril, previa realización del trámite correspondiente.Los comercios que acrediten el cumplimiento de pago del impuesto de Ingresos Brutos a febrero de 2018, accederán a una ampliación del beneficio de la Ley 11.257 que implica una disminución del 10% de la tarifa básica.Los hoteles (sin casino y/o salas de juegos) podrán contratar potencia con la EPE tres veces al año, lo que beneficiará al sector a la hora del pago y del consumo eléctrico.Otro punto destacado del paquete de medidas adoptadas por Lifschitz tiene que ver con las inversiones en materia de energías renovables y eficiencia energética. En tal sentido, se establecen préstamos para la instalación de equipos de energías renovables y el desarrollo de programas de eficiencia energética, que serán gestionados ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Además, se subsidiará el 50% del costo del diagnóstico energético en Pymes para que puedan aplicar eficiencia energética.Entre los créditos gestionados por el gobierno provincial se destacan las tasas fijas en pesos de 13 y 15% que el Banco Nación ofrece a las Pymes que inviertan hasta 10 millones de pesos y a pagar en 48 meses.Asimismo, la Línea Verde de créditos con el Banco Municipal de Rosario ofrece una TNA de 17% a pagar en 36 meses para el financiamiento de hasta el 80% del proyecto.