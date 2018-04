"Queremos cumplir siempre con el FAE porque la educación es clave", aseveró Luis Castellano

Ayer, en la Sala IV del Complejo Cultural Viejo Mercado, se realizó una nueva entrega del Fondo de Asistencia Educativa (FAE). Se trata de una política del Estado local para acompañar la educación en los distintos niveles del sistema educativo de Rafaela.

Estos fondos contribuyen a mejorar la calidad educativa de todos establecimientos, quienes destinan los aportes a la compra de equipamiento y a obras de infraestructura. Esta cuarta entrega constituyó un total de 1.923.000 pesos.

Teniendo en cuenta que se trata de la cuarta entrega del período 2017, el FAE completó un aporte anual de 6.900.600 pesos, distribuidos a lo largo de cuatro entregas, y financiando obras y equipamientos que, en muchos de las casos, ya son una realidad para los estudiantes que asisten a las escuelas de la ciudad.

"Esta primera entrega del año, que es la última del año pasado, la queríamos hacer con todos porque hay muchas directoras y directores nuevos. Entonces era importante que nos conozcamos y contemos cómo es el funcionamiento", expresó el intendente Luis Castellano en el acto.

También hizo hincapié en la importancia de esta suma que casi llega a los dos millones de pesos: "Es dinero de todos los rafaelinos que van destinados a la educación. Queremos cumplir siempre con esta entrega porque la educación es clave".

Por otro lado, habló que ante la compleja situación económica que atraviesa el país: "Hay que administrar con transparencia, en forma honesta y austera. Estamos convencidos que la educación es lo más importante. No se puede pensar una Argentina, una provincia o una ciudad que quiera desarrollarse y construir su futuro sino es a través de la educación".

En este sentido, planteó que el modo de hacerlo "es fortaleciendo la escuela primaria, secundaria, los jardines, todo el sistema educativo, para que Rafaela y la región tengan futuro. Para esto hay que tener el respaldo económico y acompañar a las escuelas en aquello que no llega desde la provincia y la Nación. Es ahí donde tiene que llegar el municipio".

En este importante acto para la educación de Rafaela, estuvieron presentes la Secretaria de Educación del municipio, Mariana Andereggen; el presidente de la Federación de Cooperadoras, Pablo Zwiener, Florencia Raviolo, y la directora de la Regional III de Educación, Carolina Pellegry.



La importancia de acompañar la educación

"El año pasado comenzamos una nueva modalidad de entrega de FAE que nos gustó y dio un buen resultado a través de reuniones con un grupo más reducido de docentes. Visitamos algunas escuelas con encuentros más acotados para charlar mano a mano con directoras y directores de las problemáticas más específicas que tienen en sus escuelas y ver la forma en que podemos ayudar", comentó Luis Castellano.

Además, agregó: "Los problemas se complejizan, las soluciones son también complejas y surgen de la mano de la articulación y de lo que puede poner cada uno desde su lugar". Reforzó esta idea diciendo que el único camino para dar respuesta a estas nuevas problemáticas no es "solamente repartir casi un millón novecientos mil pesos sino estar acompañándolos en cada momento y en cada dificultad que vaya apareciendo en la escuela".



La inversión de los fondos

Entre las obras que la comisión de FAE aprobó para esta entrega, se destacan: la cuarta etapa de la ampliación del SUM de la Escuela Nº 1359 "J. B. Languier" (por 130.000 pesos); la reformulación de espacios de portería y proveeduría de la EESO Nº 429 "M. Vecchioli" (por 100.000 pesos); y el cerramiento de la galería de nivel inicial de la Escuela Nº 1343 "Amancay" (por 40.000 pesos).



En cuanto al aporte en equipamiento, se pueden mencionar: dos equipos de aire acondicionado e instalación para la Escuela Nº 1247 "Centenario de Rafaela" (por 37.000 pesos); una máquina fotocopiadora para la Escuela Nº 6393 "P. Pizzurno" (por 20.000 pesos); y una cámara fotográfica, tarjeta de memoria y trípode, para la ESSO Nº 615 (por 20.000 pesos).