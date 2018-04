La Beriso: la danza de los paraguas

El sábado desde temprano se supo que iba a ser un día complicado. La lluvia, que tanto hace falta por estas tierras, llegó finalmente, claro que para un show al aire libre es un enemigo ineludible. Por eso, con la complicación del estado del tiempo, no extrañó ver menos gente que la que se esperaba en el predio del Brown. En ese contexto, La Beriso llegó a San Vicente en el marco de su gira por los 20 años de carrera.A la hora de la verdad, ni la banda ni la gente defraudaron. Un Rolo Sartorio animado y de buen humor -aspecto en el que ha evolucionado favorablemente en los últimos años-, saltó a escena puntualmente para dar un larguísimo show en el que no faltó nada. Grandes éxitos de una de las formaciones más taquilleras del momento, buena química con el público y tiempo para la emoción, el juego y las risas.El comienzo fue sin la lluvia de todo el sábado y el propio Rolo bromeó con eso. “No lloverá hasta el último tema”, lanzó desafiante al cielo, que una hora después comenzó a hablar. Cuando notó que la tormenta no había esperado hasta el final del recital, volvió a reírse del momento. “Nunca tocamos con tantos paraguas”, dijo sonriente ante una escenografía poco habitual. Con paraguas, sin paraguas, con capas, con pilotines improvisados, con camperas que en realidad no eran impermeables, la gente aguantó estoica y no se movió de su lugar. Siguió cantando y saltando.También hubo un momento para la emoción cuando Rolo contó que había recibido una carta que lo movilizó mucho de una familia que había perdido a la esposa/madre. Así fue que hizo subir al esposo y a los dos hijos al escenario para cantar “Como olvidarme”, una canción que cuenta la experiencia del líder de la banda al perder a una de sus hermanas.Ya más avanzada la noche y con la lluvia instalada en el predio, fue el turno del Staff de La Beriso que ocupó el lugar de la banda para hacer dos buenas versiones: Highway to hell de AC/DC y Rock and roll all night de Kiss.Cuando ya parecía que la banda se despedía, seguían llegando canciones, la gente seguía coreando cada tema y la lluvia replegaba un poco sus banderas. Fue un muy buen show de La Beriso en su paso por San Vicente y más allá de las contingencias meteorológicas, un buen acompañamiento de la gente.