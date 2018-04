Rodenas construye su precandidatura en el PJ

Nuevo Espacio Santafesino (NES), la línea interna del PJ que llevó al Congreso como diputada nacional Alejandra Rodenas, comenzará a definir su política de alianzas y el armado electoral para 2019. El arranque será el 18 de abril a partir de las 10 hs. en un plenario de dirigentes provinciales convocado en el club de campo de UPCN, en Colastiné.

Esta convocatoria es una jornada de trabajo que reunirá a legisladores, intendentes, presidentes comunales, concejales y dirigentes gremiales que integran el sector. "Todos los que nos movilizamos para la elección de diputados nacionales con Alejandra Rodenas como referente del espacio vamos a empezar el trabajo político con vistas a las elecciones de 2019. El límite del espacio es Mauricio Macri, el PRO y Cambiemos", afirman desde el NES.

Pero a partir de allí está abierto al diálogo "a todos los sectores y movimientos sociales" para construir "una alternativa" que cambie el signo político de la provincia el año que viene. "Vamos a tener charlas con todos los sectores para trabajar con vistas a tener una buena elección y por qué no gobernar Santa Fe”, anticipan.

Desde el NES sostienen que Rodenas "tiene condiciones para ser candidata a gobernadora en 2019 ¿por qué no? Es la figura máxima del Nuevo Espacio Santafesino y nuestra referente".

De todos modos, se descarta que la legisladora pueda integrar una fórmula con el senador nacional Omar Perotti, que ya está lanzado en la carrera hacia la Casa Gris. "Rodenas integra nuestro espacio, Perotti no, con lo cual se da a entender que otro límite es Perotti", concluyen.