37 Años para "Monchi" Cantero y 22 a "Guille"

ROSARIO, 10 (NA). - La Justicia provincial condenó ayer a 37 años de prisión a Ramón "Monchi" Cantero y a 22 a Ariel "Guille" Cantero, en el marco del llamado mega juicio a miembros de la banda narcocriminal rosarina "Los Monos" que tenía a otros 23 acusados en el banquillo, seis de los cuales resultaron absueltos."Monchi" Cantero, de 34 años, fue condenado a 37 años por los delitos de "asociación ilícita" en su calidad de jefe, además de cuatro homicidios agravados por el uso de arma de fuego."Guille" Cantero, de 29 años, también fue sentenciado por el primero de los delitos y como autor de un "homicidio agravado", a 22 años de prisión.Ambos fueron absueltos por el delito de "cohecho", al concederles el beneficio de la duda razonable.Las condenas, en medio de impresionantes medidas de seguridad, fueron emitidas por los jueces Ismael Manfrín, María Isabel Mas Varela y Marisol Usandizaga.Los jueces le dictaron seis años de prisión a Ariel "El Viejo" Cantero, padre de "Guille", por "asociación ilícita" en grado de partícipe.En tanto, seis de los acusados fueron absueltos, entre ellos Lorena Verdún, quien era pareja del asesinado ex líder de la banda Claudio "Pájaro" Cantero, y el representante de futbolistas Francisco Lapiana, quien era dueño de un porcentaje del actual jugador de Atlético Madrid Ángel Correa cuando llegó a San Lorenzo.Entre los condenados se encuentran nueve integrantes de la Policía local que recibieron penas de entre cinco y nueve años de prisión.Otros de los condenados son Leandro Alberto "El Gordo" Vilches, de 32 años (a once años de prisión), considerado el lugarteniente de la banda; Jorge "Ema" Chorro, de 28, y lugarteniente de "Guille" Cantero, que recibió doce, y Andrés "El Gitano" Chamorro, el cual fue sentenciado a once años de prisión.A partir del asesinato del "Pájaro" Cantero, que fue acribillado a la salida de un boliche de Villa Gobernador Gálvez en mayo de 2013 se desató en Rosario y la zona de influencia una guerra entre "Los Monos" y grupos rivales en el mundo del narcotráfico que dejó un saldo de muchos crímenes violentos.