PS replicó a Angelini por la adhesión a ley de ART

El Partido Socialista (PS) salió a rechazar los dichos del diputado provincial del PRO, Federico Angelini, con respecto a la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional y su adhesión por parte de la provincia de Santa Fe. "Abogamos por una cultura de la prevención que debe darse con el dictado de una verdadera Ley de Prevención de Accidentes y Enfermedades. Además que incorpore la creación de Comités de Salud y Seguridad", señala.

"Creemos que hace falta una revisión integral de la Ley de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, ya que la normativa fue dictada a mediados de la década del 90 en pleno auge neoliberal y desde que se sancionó se insiste en la idea de evitar la Justicia del Trabajo, como si acceder a la justicia fuera algo negativo", sostiene el PS.

Angelini había planteado la semana pasada la necesidad de que Santa Fe se adhiera a la Ley Nacional de ART porque "generará mayor cantidad de puestos de trabajo".

En cuanto a los futuros trabajadores afectados, ley establece que el acceso a la justicia por parte de los trabajadores se efectúa por medio de un recurso, el cual procede en relación y con efecto suspensivo, esto es, impidiéndose que el trabajador damnificado alegue nuevos hechos o produzca nueva prueba. "Es decir, el acceso a la justicia se cumpliría por vía de un recurso. Así, se violan los principios constitucionales de razonabilidad, legalidad, defensa en juicio y derecho a obtener una doble instancia jurisdiccional", subraya el PS. "Este recurso tendría efectos suspensivos, esto significa que el trabajador damnificado no podrá percibir las prestaciones o indemnizaciones que incluso sean consentidas por la ART a la espera de la resolución judicial. Además, el procedimiento previo que deben tramitar los trabajadores resulta claramente inconstitucional. En consecuencia traerá aparejado mayor litigiosidad y será perjudicial y lesivo para los trabajadores afectados por enfermedades o accidentes de índole laboral", expresa el documento del PS, uno de las fuerzas políticas que integran el partido de gobierno en la provincia de Santa Fe.

De acuerdo al PS, la adhesión a la ley de ART "generará una norma inconstitucional, debido a que una facultad reservada por la Provincia de Santa Fe no delegada a la Nación, no puede ser dejada sin efecto por una ley provincial, conforme lo establecido por los art. 30,31 y 121 de la Carta magna". En tal sentido, puntualiza que desde el punto de vista constitucional adherir a esta ley afecta las garantías consagradas en los arts. 14, 14 bis, 17, 18, 31, 75 de la Constitución Nacional, como así también normas de protección internacional surgida, entre otros, en el Pacto de San José de Costa Rica y en el Convenio 95 de la OIT. "También es sabido que las provincias que han adherido ya existen fallos declarando la inconstitucionalidad de dichas normas. Cuatro salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo han tachado de inconstitucional la norma que establece las Comisiones Médicas", concluye.