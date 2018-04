Se pospuso la firma en el convenio Vila-Cululú

Finalmente, el convenio entre la Provincia y Nación para las obras del Vila-Cululú, que demandarán más de 400 millones de pesos, no se firmó ayer y se concretará el próximo jueves 12 de abril. El cambio tuvo que ver con un inconveniente en la agenda del Ministro del Interior Rogelio Frigerio, por eso la postergación.

Esto abrirá el proceso licitatorio y en mayo se conocerán las ofertas.

El secretario de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Transporte, Juan Carlos Bertoni, explicó ayer que "este es uno de los convenios más importantes que tenemos, donde ronda los 400 millones de pesos e implica, a su vez, una obra muy importante no sólo para el Departamento Castellano, sino para las Colonias también. Además, se suma a los trabajos que se hicieron en la región, por lo que se destaca muchísimo", dijo al respecto, anunciando que el jueves, en casa Rosada, estará presente el Gobernador Lifschitz y el Ministro Frigerio, rubricando este convenio.

Este plan incluye canalizar 102,7 kilómetros y construir más de 28 puentes, entre otras acciones estructurales que beneficiarán a más de 45 mil ciudadanos que habitan en más de 300 mil hectáreas, urbanas y rurales, muy productivas. El proyecto incluye el acondicionamiento del canal Vila-Cululú y la cañada Sunchales con un gran movimiento de suelos y la ejecución de diversas obras accesorias en los departamentos Castellanos y Las Colonias”, dijo Mijich. Se trata de una obra de gran trascendencia regional, a lo largo de 102,7 kilómetros, partiendo de la desembocadura en el arroyo Cululú, se realizarán tareas de excavación a los fines de configurar la sección transversal proyectada con un cómputo de excavación de 1.600.000 metros cúbicos y se construirán 28 puentes-alcantarillas.

"Los fondos son de la Nación, pero la licitación es provincial. Nosotros vamos a estar anunciando la licitación por estos días. Como se pasó para el día 12, así que seguramente para la semana próxima estaremos licitando. En tanto, en mayo estaríamos abriendo los sobres. Es una obra de 400 millones y de 14 meses de duración. Hemos bajado el tiempo de construcción, por lo que deberán presentarse empresas que puedan cumplir con ese plazo. Será una sola licitación", precisó ayer Bertoni en Algo Dirán, por Radio Galena.

En tanto, agregó que "esta obra va a lograr que se aumente el drenaje de todo el Vila-Cululú. También va a permitir un mejor escurrimiento del agua que viene desde Córdoba, lo cual no implica o no indica que tengamos que realizar obras de regulación por la provincia de Córdoba o dentro de nuestro territorio. Todo es parte de la gestión que venimos realizando para que no tengamos los problemas que venimos padeciendo en este último tiempo. Será la licitación más importante por monto que hemos tenido en este último tiempo", explicó el Secretario.

El secretario comentó además que el jueves se firmará otro convenio, que es muy importante para nuestra provincia, y que tiene que ver con la readecuación de las estaciones de bombeo de Melincué, que se inscribe dentro de otro proyecto presentado: "son todas acciones que venimos trabajando en post de mejorar los recursos hídricos de la provincia. En 4 obras está aportando la Nación"

En estos momentos, la provincia de Santa Fe integra 4 comité interprovinciales, de los cuales 3 se han puesto en ejecución en los últimos 8 meses. El primer convenio es con Códoba y la Nación por el Vila-Cululú, cómo así también trabajamos con el Comité de Bajos Submeridionales en Chaco y Santiago del Estero, y también tenemos el Comité del Carcarañá y el tema siempre candente de la laguna La Picasa, con la provincia de Córdoba y Buenos Aires.