Tras lo ocurrido en Termas de Río Hondo sobre la pista, llegó la hora de dar la versión de lo ocurrido en MotoGP. Valentino Rossi se mostró muy crítico con Marc Márquez y parece que la relación se vuelve a resentir."Tengo miedo de estar en pista con Márquez, he sentido miedo cuando he visto en el cartel. Sé que viene por mí. No me trata como al resto, me trata peor, porque hace lo que quiere con todos. Es una situación muy peligrosa. La dirección de carrera o alguien tiene que hacer algo. No me divierto luchando contra él. No juega limpio", dijo el italiano."Márquez no tiene respeto por sus adversarios. En un fin de semana cinco veces: si ves las acciones una por una, son cosas que pueden pasar. Pero si vemos todas las acciones juntas, ves que es su manera de correr: en la primera curva de Qatar se tocó con Zarco, este fin de semana con Viñales, también lo hizo con Aleix, con Rabat, conmigo y después otra vez con Viñales. Durante la carrera lo hizo con cuatro pilotos", agregó Valentino.El nueve veces campeón del mundo señaló: "Todos tenemos que ir con las mismas normas, Yo lo que le dije a la Dirección de Carrera es que no me siento protegido; tienen que encontrar la manera de que no vaya por el resto de pilotos. Si se te estropea la moto antes de salir, tienes que ir al pit lane. Fue en contra de la dirección y tenía que estar fuera de carrera. Las normas dicen que no se puede salir así. Si no hacen nada, se va a convertir en un deporte muy peligroso".Sobre su relación con el actual campeón, sostuvo que "vino por mí, es él. En las últimas carreras lo hizo así: quiere que tengamos miedo de él. Espero que no me vuelva a mirar a la cara y que se aleje de mí. Luego viene a pedir perdón delante de las cámaras, pero no es sincero. Para mí es una broma que venga con su staff y con la gente de Honda. No tiene huevos para estar conmigo solo en la oficina. La forma de correr de Márquez es muy mala. Ha destrozado nuestro deporte. Si empiezas a jugar de esta manera, si todos corrieran así, esto acabaría de muy mala manera. ¿Por qué el puede hacer eso y el resto no puede?; no veo por qué tenemos que correr así".