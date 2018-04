La defensa del español

Marc Márquez no tuvo paciencia en Argentina. La carrera empezó complicada para él. Se le paró la moto en la salida, avanzó en la parrilla para arrancarla, y una vez en marcha, volvió a su plaza en sentido contrario.Fue sancionado con un pase por el pit line, por lo que volvió a pista en la 21ª posición. Comenzó a remontar, hasta que colisionó con Aleix Espargaró en la frenada de la penúltima curva y fue obligado a ceder una posición. "Me he disculpado con Aleix, ha sido un error mío. Por suerte no ha pasado nada. Para mí ha sido más error el de Aleix que el de Valentino".Retrocedió, para tener más impulso y llegar a los pilotos de delante, hasta que se encontró con Valentino Rossi; en el mismo punto del circuito, se produjo la mayor polémica del fin de semana. Márquez así dio su versión de lo sucedido: "la pista estaba complicada para adelantar. Cuando pude superar a Valentino, pasé sobre un charco y tuve que soltar los frenos. Cometí un error; si la pista estaba seca no pasaba".El actual campeón recibió la tercera sanción de la carrera una vez finalizada la prueba. Finalmente, pasaría a ocupar la 18ª posición final a causa de una penalización de 30 segundos debido a su colisión con Rossi. Después de la carrera, el de Cervera fue a disculparse al box del italiano, pero Valentino no lo recibió."No quiso recibirme y lo respeto. En ningún caso fui a tirar a nadie. El también tuvo 25 años y espero que se acuerde. En mi carrera nunca intenté superar a un piloto pensando que podría llegar a caerse", finalizó.