Vigo: “sabemos que el hecho permanece impune”

Hoy lunes 9 de abril se cumplen dos años del brutal asesinato en nuestra ciudad, de Neli Zárate de Peludero, la docente de 52 años de edad en aquel momento, exdirectora de la escuela primaria Nº 475 “Bernardino Rivadavia”, muy apreciada por los vecinos del barrio Martín Fierro donde vivía.Ese 9 de abril de 2016 era un sábado lluvioso, cuando la prensa local advirtió lo que estaba sucediendo en esa casa, en Av. Ernesto Salva al 1800, casi enfrente de la Terminal de Omnibus, donde el tránsito estaba cortado y bajo una persistente llovizna, nadie daba crédito al asesinato de una joven mujer, docente ejemplar y muy querida en su entorno.Menos aún se podía presuponer cuáles serían los motivos del hecho, aunque las investigaciones luego se orientaron más cerca de un hecho pasional o de violencia de género que de un intento de robo, presunciones que aún la Justicia debe revelar, más precisamente quien conduce esta investigación que cumple 2 años, el Dr. Carlos Vottero, a cargo de la Unidad Fiscal Rafaela.Este Diario dialogó con el fiscal regional Dr. Diego Vigo días atrás, y puntualmente le consultamos sobre el estado de esta causa que tanta indignación provocó entre los rafaelinos. He aquí el diálogo mantenido.FISCAL REGIONAL – Para la Fiscalía la prioridad son estos delitos tan graves y reprochables como lo son los femicidios. Y uno de estos casos es el de Neli Zárate junto al caso de [Lorena] Antivero que también lo tenemos presente, y que están en las prioridades de la Fiscalía, poniendo todos los recursos con que contamos, seguimos investigando estos casos.En las investigaciones penales intervienen los fiscales. El fiscal regional realiza el monitoreo de los casos, el criterio de asignaciones y de persecución penal.Yo tengo las facultades de dar instrucciones particulares en los casos que entiendo que resulta pertinente. El caso de Neli Zárate lo conozco, no con el detalle que debe conocerlo el fiscal [Dr. Carlos Vottero], pero estoy monitoreándolo permanentemente y en ese sentido he dispuesto instrucciones particulares para orientar la investigación y seguir profundizándola.Lamentablemente, no es prudente brindar detalles sobre la estrategia de la investigación […] No resulta estratégico para la eficacia de la investigación brindar información cuando todavía no ha habido resultados como una detención o audiencia de medidas cautelares.Sí puedo adelantar que ha habido avances, que no es prudente brindar detalles en ese sentido, que sabemos que el hecho permanece impune porque no hay un autor o autores individualizados formalmente en una audiencia imputativa.Esto no significa en absoluto que la investigación no esté orientada, sino que hay casos que resultan fáciles de investigar y probar, y otros casos que son difíciles o complejos de investigar.Cuando nos encontramos ante casos complejos de investigación debemos ser cautos, prudentes, responsables, y entiendo que estamos orientados en ese sentido.FR- Dado que ahora el Fiscal Regional es otro, [ahora] soy yo, debo responder con la seriedad que merece la respuesta, fundamentalmente por respeto a la víctima y sus familiares.No es prudente adelantar ningún tipo de estrategia investigativa o de avance en la misma, con lo cual yo no era el fiscal del caso y tampoco era el fiscal regional, por lo cual la información que pueda haber dado el fiscal regional anterior no puedo hacerme cargo de esas manifestaciones.No puedo confirmarlo ni descartarlo. Suponiendo que esto sea así, el momento y el lugar indicado es plantearlo en una audiencia ante un juez, porque es el fiscal del caso el que lleva esas evidencias.Neli Zárate de Peludero fue asesinada el 9 de abril de 2016 en su domicilio de Ernesto Salva al 1800, en el barrio Martín Fierro. Era un día lluvioso y las características del crimen fueron sumamente violentas.De acuerdo a lo dicho ese día por el fiscal Carlos Vottero -a cargo de la causa-, en cuanto a la violencia que caracterizó el crimen; se pudo establecer que la parte interior de la vivienda estaba manchada con sangre en varios lugares.Neli fue hallada en su cama boca abajo, vestida en ropa interior y con traumatismos severos en la cabeza. El crimen habría sido consumado a golpes y patadas, con mucha saña.La principal hipótesis manejada por los investigadores desde un primer momento era que la escena del crimen se asemejaba más a un intento de abuso, con uso de violencia, que a un intento de robo.El hallazgo del cadáver de Neli fue realizado por su mamá, que ingresó a la vivienda junto con una vecina.Desde aquél momento se prosiguen las investigaciones en la Fiscalía Regional Nº 5 Rafaela, presentándose este, como uno de los casos más complejos en su esclarecimiento desde que existe esta Institución en la ciudad.